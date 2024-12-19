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Проезд в самарском транспорте подорожает

19 декабря 2024 12:05
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Проезд в самарском транспорте подорожает

С Нового года в Самаре изменятся тарифы на проезд в муниципальном общественном транспорте. Проект постановления городской администрации отправлен на оценку регулирующего развития.

Пояснительная записка к документу гласит, что теперь проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах и метрополитене будет стоить не 38, а 40 рублей. При оплате единой транспортной картой, банковской картой или QR-коду — 37 рублей вместо 35.

С 1 января 2025 года подорожают и транспортные карты:

  • единая будет стоить 2 275 рублей (вместо 2 175 рублей);
  • студенческая вырастет в цене на 40 рублей — с 930 до 970;
  • школьная карта подорожает на 30 рублей — с 700 до 730.

Обладатели Карт жителя Самарской области тоже заметят изменения. Пакетные тарифы увеличатся:

• 5 поездок — на 10 рублей (со 165 до 175 рублей);
• 10 поездок — на 15 рублей (с 325 до 340 рублей);
• 20 поездок — на 30 рублей (с 640 до 670 рублей);
• 40 поездок — на 60 рублей (с 1240 до 1300 рублей).

Для школьников цена проезда в общественном транспорте увеличится с 18,2 до 19 рублей, а для студентов — с 18,6 до 19,5 рублей. Те, кто очно обучается в учреждениях профессионального образования, могут приобрести «пакеты» на 20 поездок за 375 рублей и на 40 поездок за 750 рублей (сейчас — 360 и 720 рублей соответственно).

— Срок действия тарифов предлагается установить по 31 декабря 2025 года, — сообщается в документе.

Кроме того, безлимитные транспортные карты пополнить до Нового года не получится.

— В связи с изменением с 01.01.2025 г. тарифов на оплату проезда по муниципальным маршрутам, на основании телефонограммы департамента транспорта администрации г. о. Самара от 13.12.2024 г. № 1-03/3-02/3069 приостанавливается прием пополнения транспортных карт на январь 2025 года, — сообщили на сайте Единой транспортной карты.

До 1 января 2025 года положить средства на счет не смогут обладатели пяти проездных:

  • Безлимитная единая транспортная карта БЕТК (серия 60);
  • Безлимитная карта студента БКС (серия 62);
  • Безлимитная карта школьника БКШ (серия 61);
  • Студенческий абонемент 20 поездок (серия 48);
  • Студенческий абонемент на 40 поездок (серия 49).

Дата возобновления приема пополнения будет определена после принятия нормативно-правового акта администрации г. о. Самара.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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