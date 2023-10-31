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Проезд в самарском метро подорожает чуть позже

31 октября 2023 13:48
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Проезд в самарском метро подорожает чуть позже

Подземный транспорт на ближайшие несколько дней станет самым дешевым средством передвижения.

Цены на проезд в Самаре вырастут не одновременно. Об этом сообщили в мэрии города.

— В метрополитене проезд подорожает с 6 ноября 2023 года, — рассказали власти.

Стоимость проезда в остальном транспорте Самары вырастет уже 1 ноября, пишет 63.ру.

В последний раз тарифы увеличивали в конце 2021 года. Тогда проезд подорожал для всех горожан, кроме льготников. И городские власти заявляли, что такие тарифы будут держаться до конца 2023 года.

Чиновники заявили, что решили повысить стоимость проезда, так как выросли расходы на обслуживание общественного транспорта, не хватает сотрудников — нужно повышать зарплаты. Новые тарифы в маршрутках вступят в силу также в среду, 1 ноября.

Теги: Городской транспорт

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