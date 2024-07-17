Проезд по мосту через Волгу в Самарской области будет бесплатным до 1 сентября

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Об этом сообщили в минтрансе в ответ на соответствующий вопрос жителей региона.

Жители Самарской области под одним из постов врио губернатора в соцсетях задали вопрос о том, будет ли проезд по Волжскому мосту, движение по которому открылось 16 июля 2924 года, платным.

В областном министерстве транспорта 17 июля ответили, что объект строился на условиях государственно-частного партнерства, после ввода в эксплуатацию дорога будет платной на всем протяжении. Однако правительством Самарской области достигнута договоренность с концессионером о введении бесплатного периода движения автомобильного транспорта по новой трассе, пока ведется ремонт дороги на Жигулевской ГЭС, пишет СитиТраффик.

- Собственник автомобильной дороги М‑5 «Урал» ФКУ «Поволжуправтодор» должен выполнить работы по ремонту участка дороги до 1 сентября 2024 года, — сообщили чиновники.