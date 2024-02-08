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Продлено временное ограничение движения для автобусов и маршрутных транспортных средств в Самарской области

8 февраля 2024 13:11
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Продлено временное ограничение движения для автобусов и маршрутных транспортных средств в Самарской области

По информации ФКУ «Поволжуправтодор» с 10.00 08.02.2024 продлено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств на 9 участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения:

1. М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск с 890 км по 1193 км (г.о. Сызрань, г.о. Жигулевск, г.о. Тольятти, г.о. Самара, м.р. Сызранский, м.р. Ставропольский, м.р. Волжский, м.р. Красноярский, м.р. Сергиевский, м.р. Исаклинский, м.р. Камышлинский);

2. М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск подъезд к г. Ульяновск с 296 по 328 км (м.р. Сызранский);

3. М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск подъезд к г. Самара с 0 км по 12 км (г.о. Самара, м.р. Волжский, м.р. Красноярский);

4. М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск подъезд к г. Оренбург с 29 км по 93 км (м.р. Волжский, м.р. Кинельский);

5. М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск подъезд к г. Оренбург старое направление с 94 км по 128 км (м.р. Волжский, м.р. Кинельский);

6. Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград с 17 по 22 км (м.р. Сызранский);

7. Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград с 0 по 160 км (г.о. Новокуйбышевск, г.о. Чапаевск, м.р. Красноярский, м.р. Кинельский, м.р. Волжский, м.р. Безенчукский, м.р. Красноармейский, м.р. Пестравский);

8. Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск подъезд к г. Самара с 330 по 400 км (м.р. Елховский, м.р. Красноярский);

9. А-300 Самара–Большая Черниговка–граница с Республикой Казахстан с 23 по 195 км (м.р. Волжский, м.р. Большеглушицкий, м.р. Большечерниговский).

Ориентировочное время окончания ограничения движения 18.00 08.02.2024.

Будьте внимательны и осторожны!

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