Продлено ограничение движения транспорта по улице Революционной в связи с обновлением теплотрассы

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В Самаре в активной фазе – подготовка к следующему отопительному сезону. В связи с необходимостью продолжения работ по техническому перевооружению теплотрассы по улице Маломосковской ограничение движения транспорта, действующее с 22:00 21 июля 2022 года, продляется до 06:00 1 августа 2022 года.

Ограничительные меры приняты на участке улицы Революционной от Московского шоссе до улицы Маломосковской. Соответствующее распоряжение подписано в Администрации Самары.

С временной схемой организации дорожного движения можно ознакомиться в приложении.