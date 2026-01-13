продажи новых Lada в России за 2025 год снизились на 24,4%

Продажи новых автомобилей марки Lada в России по итогам 2025 года упали на 24,4%, составив почти 330 тысяч единиц. Об этом сообщает агентство "Автостат" со ссылкой на данные системы электронных паспортов транспортных средств.

В сообщении говорится, что в 2024 году доля отечественной марки от общего объема продаж составила порядка 28%. Но в прошлом году доля Lada снизилась.

"Около четверти (24,88%) от общего объема продаж приходится на отечественную марку Lada, показатель которой в 2025 году составил 329 890 экземпляров", – следует из отчета, который цитирует РИА Новости.

Уточняется, что в декабре прошедшего года продажи Lada снизились на 14,6% в сравнении с декабрем 2024-го и составили 31,5 тысячи штук. От общего объема продаж доля марки составила 23,1%. Лидерами продаж по моделям остались Lada Granta и Lada Vesta, несмотря на снижение продаж на 27% и 35,2% соответственно. В первую десятку также вошли Niva Legend, Niva Travel и Lada Largus. Продажи последней выросли вдвое.

По данным "Автостата", всего за 2025 год в России было продано 1,326 миллиона новых легковых автомобилей. Это на 15,6% меньше, чем в 2024 году.