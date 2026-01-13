Я нашел ошибку
В Самаре пропала девочка-подросток
Каждый четвёртый соискатель Самарской области отметил стабильность в карьере в 2025 году
В России могут преобразовать должность классного руководителя
продажи новых Lada в России за 2025 год снизились на 24,4%
Россиянам назвали дату Пасхи в 2026 году
За сутки 12 января из Самары вывезли 8 539 тонн снега
Uniqlo зарегистрировал товарный знак в России
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Продажи новых Lada в России за 2025 год снизились на 24,4%

Продажи новых автомобилей марки Lada в России по итогам 2025 года упали на 24,4%, составив почти 330 тысяч единиц. Об этом сообщает агентство "Автостат" со ссылкой на данные системы электронных паспортов транспортных средств.

В сообщении говорится, что в 2024 году доля отечественной марки от общего объема продаж составила порядка 28%. Но в прошлом году доля Lada снизилась.

"Около четверти (24,88%) от общего объема продаж приходится на отечественную марку Lada, показатель которой в 2025 году составил 329 890 экземпляров", – следует из отчета, который цитирует РИА Новости.

Уточняется, что в декабре прошедшего года продажи Lada снизились на 14,6% в сравнении с декабрем 2024-го и составили 31,5 тысячи штук. От общего объема продаж доля марки составила 23,1%. Лидерами продаж по моделям остались Lada Granta и Lada Vesta, несмотря на снижение продаж на 27% и 35,2% соответственно. В первую десятку также вошли Niva Legend, Niva Travel и Lada Largus. Продажи последней выросли вдвое.

По данным "Автостата", всего за 2025 год в России было продано 1,326 миллиона новых легковых автомобилей. Это на 15,6% меньше, чем в 2024 году.

Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
13 января 2026  09:47
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
92
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
12 января 2026  20:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
386
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
12 января 2026  13:25
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
813
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
12 января 2026  09:33
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
354
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
1311
Весь список