Продажи "АвтоВАЗа" в январе снизились

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Продажи автомобилей Lada в России в январе 2023 года уменьшились на 3,2%. За первый месяц года компания реализовала почти 17,5 тысячи машин, в то время как за прошлый январь — 18 045 единиц.

"По итогам января 2023 года официальными дилерами Lada в РФ было реализовано 17 468 коммерческих и пассажирских автомобилей бренда", — говорится в пресс-релизе "АвтоВАЗа".

Самым высоким спросом среди россиян пользовались Lada Granta. В январе было продано 11 905 этих моделей, что на 115,4% больше прошлогоднего показателя.

Рост продаж показали и авто семейства Lada Niva, следует из сообщения "АвтоВАЗа". В январе модели Legend и Travel разошлись тиражом 4950 экземпляров, что на 94% выше января прошлого года.

"Всего с двумя семействами — Granta и Niva — мы практически повторили результат продаж января прошлого года, когда наши дилеры продавали 6 моделей Lada", — прокомментировал результаты вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин. Доля рынка, по собственным данным компании, превысила 40%.

В середине июня 2022-го "АвтоВАЗ" возобновил продажи Lada Granta, к середине июля — продажи Lada Niva Legend, к концу августа — продажи Lada Niva Travel.

В этом году компания планирует произвести около 500 тысяч автомобилей. "АвтоВАЗ" планирует выпускать более 800 тысяч автомобилей ежегодно к 2026 году, пишет Смотрим.