продажи автомобилей марки Lada в России упали почти на 25%

Билайн запустил новый формат франшизы
Самарские лесники передали 50 кубов древесины и тонну гумпомощи на СВО
Подросткам хотят запретить делать татуировки
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
Жители Самары и области вновь сообщают о проблемах со связью и доступом к интернету
Россияне стали чаще платить за «друзей на час» и «тест-драйв» собаки
«Единая Россия» открыла регистрацию на первый Всероссийский агродиктант партпроекта «Российское село»
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
3 сентября 2025 11:50
111
С января по август 2025 года в России продали 211,3 тысячи новых автомобилей Lada, что на 24,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в аналитическом отчете "Автостата".

Уточняется, что доля марки Lada в продажах составила 27,3%, при этом она сумела удержать первенство на российском автомобильном рынке. На втором месте расположился китайский Haval с продажами в 16 тысяч машин, а на третьей строчке – Chery (11,1 тысяч авто).

Также в пятерку лидеров вошли китайская марка Geely (8,6 тысяч штук) и белорусский Belgee (7,8 тысяч), пишет Смотрим. 

Ранее директор по продажам московского автосалона Алексей Шков отметил, что россияне стали чаще выбирать отечественные автомобили. По данным "Автостата", за первые семь месяцев 2025 года больше половины покупателей выбрали российскую Lada, около 30% – китайские бренды, примерно 10% машин было куплено по параллельному импорту.

