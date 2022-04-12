Пробный рейс маршрута №127 «Самара-Новокуйбышевск» запустят 15 апреля

52

Недавно региональный минтранс вернул маршрут №127 «Самара-Новокуйбышевск». Девятичасовой вечерний рейс введен в расписание на постоянной основе.

Однако городские власти намерены добавить еще один рейс - в 21:30.

- Администрация города выступила с данной инициативой и нашла поддержку. Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области введёт пробные рейсы в 21:30 с 15 по 21 апреля, - рассказали в пресс-службе администрации Новокуйбышевска.

Необходимость в дополнительном рейсе определят по пассажиропотоку - для этого будет проходить анализ наполняемости автобусов с фото- и видеофиксацией, сообщает Самара-КП.