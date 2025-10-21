Постоянным водителям такси снизят комиссию с 1 ноября

142

В работе такси произойдут изменения: с 1 ноября сервис Яндекс Такси запустит новую программу лояльности для водителей. Участвовать в ней смогут все, кто выполняет заказы через приложение, а самые опытные и постоянные водители смогут получать скидку на комиссию сервиса.

Скидка составит 4% для водителей, которые стабильно выполняют заказы больше года, 10% — если сотрудничество длится больше трех лет подряд. По предварительным подсчетам, программа лояльности позволит водителям получить до 5 миллиардов рублей дополнительного дохода за 2026 год.

— Баллы лояльности будут накапливаться автоматически за все километры поездок, которые совершает водитель в сервисе. По количеству накопленных баллов в текущем месяце будет определяться уровень в программе лояльности на следующий месяц. Каждый месяц водитель может повышать свой уровень или копить месяцы в сервисе, чтобы потом получить скидку на комиссию и другие преимущества, — пояснили в пресс-службе компании.

Также по программе лояльности водители смогут выбирать заказы с конкретным способом оплаты и получать дополнительные баллы приоритета — они помогают чаще получать заказы и сокращают время простоя между поездками, пишет 63.ру.