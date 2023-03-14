После матча между «Крыльями Советов» и «ЦСКА» будет подан дополнительный общественный транспорт

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15 марта 2023 года на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится домашний матч полуфинала FONBET Кубка России: на поле встретятся «Крылья Советов» и «ЦСКА» (Москва). Начало матча в 18:30.

Для удобства зрителей повышенное внимание традиционно уделяется организации работы общественного транспорта, в том числе трамвайных маршрутов №№ 7, 25. По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать зрителей на конечной остановке «Самара Арена».

К остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, 34, 41, 47, следующие в сторону проспекта Кирова, а остановку «Улица Дальняя» – дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глина и микрорайона Крутые Ключи.

Перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.

Фото: администрация Самары