После 5 октября в Самаре перекроют Ново-Садовую

191

После 5 октября в Самаре для движения автомобильного транспорта перекроют Ново-Садовую на пересечении с Полевой. На этом перекрестке запланированы сложные работы по переносу коммуникаций для строительства тоннеля, ведущего к станции метро «Театральная».

— В частности, это касается водовода, ливневой и хозфекальной канализации, сетей связи. Графики работ согласовываются. В дальнейшем на перекрестке будут опускать щит, произведут стыковку тоннелей, — говорится в сообщении городской администрации.

Здесь уточнили, что профильные чиновники выработают щадящий режим ограничения движения. Планируется сохранить на улице Ново-Садовой одну полосу свободной для автотранспорта. Во время работ движение будет односторонним с выходом на улицу Полевую.

Из-за перекрытия Ново-Садовой изменятся маршруты 4 автобусов. В перспективе ожидается и закрытие Полевой, пишет 63.ру.

Станцию метро «Театральная» строят на улице Галактионовской, на отрезке между Вилоновской и Красноармейской. Она станет завершением первой ветки самарского метрополитена.