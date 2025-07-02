Полмиллиона водительских чатов — в «Госуслуги Авто»

Найти владельца автомобиля и сообщить ему о проблеме можно с помощью водительских чатов в приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги Авто». Водители активно пользуются этой функцией и за 5 месяцев создали уже более 500 тыс. чатов.
Топ-5 тем сообщений
Как работают чаты
Всё общение — анонимное. Отправить сообщение может любой пользователь Госуслуг с подтверждённой учётной записью. Получателем может быть только собственник автомобиля, указавший данные о нём в личном кабинете на портале. Чтобы водитель мог понять, точно ли речь идёт про его авто, в сообщении отправителя указывается геопозиция. Отключить чаты можно в любой момент, но опция не популярна — ею воспользовались всего 0,5%.
Темы сообщений
Общение в системе возможно только шаблонами сообщений и ограничено темами, касающимися дорожной ситуации. Обсуждение иных вопросов невозможно. Если автомобиль попал в ДТП или мешает проезду, в чате можно обменяться указанными на Госуслугах номерами телефонов.