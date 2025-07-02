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Полмиллиона водительских чатов — в «Госуслуги Авто»

2 июля 2025 12:25
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Полмиллиона водительских чатов — в «Госуслуги Авто»

Найти владельца автомобиля и сообщить ему о проблеме можно с помощью водительских чатов в приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги Авто». Водители активно пользуются этой функцией и за 5 месяцев создали уже более 500 тыс. чатов.

Топ-5 тем сообщений

  • Авто блокирует проезд — 40,2%
  • Произошло ДТП — 14,4%
  • Открыто окно — 13,8%
  • Спущено колесо — 12%   
  • Авто эвакуируют — 9,6%

Как работают чаты

Всё общение — анонимное. Отправить сообщение может любой пользователь Госуслуг с подтверждённой учётной записью. Получателем может быть только собственник автомобиля, указавший данные о нём в личном кабинете на портале. Чтобы водитель мог понять, точно ли речь идёт про его авто, в сообщении отправителя указывается геопозиция. Отключить чаты можно в любой момент, но опция не популярна — ею воспользовались всего 0,5%.

Темы сообщений

Общение в системе возможно только шаблонами сообщений и ограничено темами, касающимися дорожной ситуации. Обсуждение иных вопросов невозможно. Если автомобиль попал в ДТП или мешает проезду, в чате можно обменяться указанными на Госуслугах номерами телефонов.

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