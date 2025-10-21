Я нашел ошибку
Главные новости:
Осуждённые КП -1 провели экологическую акцию в лесопарковой зоне Тольятти
Служба занятости Самарской области помогает ветеранам СВО в вопросах трудоустройства
III Всероссийский научно-технологический диктант пройдёт 30 октября
Минобрнауки РФ определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
С самарца взыскали уголовный штраф за призыв к терроризму
Cпрос на специалистов кухни и пищевого производства на подработку вырос на треть
Осмотр у 10 специалистов и диагностика на современном оборудовании: в регионе созданы все условия для диспансеризации ветеранов СВО
На Обводном шоссе Тольятти укладывают нижний слой асфальта
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Почти 6,5 тыс. маломобильных пассажиров получили помощь на железнодорожных вокзалах в Самарской области с начала года

21 октября 2025 16:54
195
Услугой специализированной помощи на территории вокзальных комплексов Куйбышевской железной дороги в Самарской области в январе-сентябре 2025 года воспользовались почти 6,5 тыс. маломобильных пассажиров, что на 17,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Заявки на оказание помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности ОАО «РЖД». Наибольшее количество обращений  текущего года в Центр поступило от пассажиров железнодорожных вокзалов Самара (4860 заявок),  Сызрань-1 (818 заявок), Сызрань-Город (557 заявок), Чапаевск (112 заявок), Кинель (95 заявок) и Новокуйбышевская (35 заявок).

 Сотрудники Центра встречают пассажиров с ограниченными физическими возможностями, помогают оформить проездные документы, сопровождают при передвижении по территории вокзального комплекса и посадке в поезд. Кроме того, при необходимости пассажиру предоставляют кресло-коляску или каталку для лежачих больных, а также помогают с транспортировкой багажа. Все эти услуги оказываются бесплатно.

Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» работает в круглосуточном режиме без выходных дней. Получить информацию об услугах, оставить заявку на сопровождение и оказание помощи, зарезервировать места в поездах дальнего следования можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Маломобильные пассажиры» или по телефону: 8 (800) 775-00-00. Заявку можно оставить с момента открытия продажи билетов на поезд, на который маломобильный пассажир приобрел билет, но не менее, чем за 24 часа до момента оказания услуги.

 

В центре внимания
В Самарской области завершили благоустройство 115 дворов
21 октября 2025  15:51
146
в Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
21 октября 2025  13:29
156
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
20 октября 2025  20:46
352
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
20 октября 2025  15:11
387
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025  14:52
438
Весь список