Почти 6,5 тыс. маломобильных пассажиров получили помощь на железнодорожных вокзалах в Самарской области с начала года

Услугой специализированной помощи на территории вокзальных комплексов Куйбышевской железной дороги в Самарской области в январе-сентябре 2025 года воспользовались почти 6,5 тыс. маломобильных пассажиров, что на 17,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Заявки на оказание помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности ОАО «РЖД». Наибольшее количество обращений текущего года в Центр поступило от пассажиров железнодорожных вокзалов Самара (4860 заявок), Сызрань-1 (818 заявок), Сызрань-Город (557 заявок), Чапаевск (112 заявок), Кинель (95 заявок) и Новокуйбышевская (35 заявок).

Сотрудники Центра встречают пассажиров с ограниченными физическими возможностями, помогают оформить проездные документы, сопровождают при передвижении по территории вокзального комплекса и посадке в поезд. Кроме того, при необходимости пассажиру предоставляют кресло-коляску или каталку для лежачих больных, а также помогают с транспортировкой багажа. Все эти услуги оказываются бесплатно.

Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» работает в круглосуточном режиме без выходных дней. Получить информацию об услугах, оставить заявку на сопровождение и оказание помощи, зарезервировать места в поездах дальнего следования можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Маломобильные пассажиры» или по телефону: 8 (800) 775-00-00. Заявку можно оставить с момента открытия продажи билетов на поезд, на который маломобильный пассажир приобрел билет, но не менее, чем за 24 часа до момента оказания услуги.