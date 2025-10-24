Я нашел ошибку
Самарцам предлагают выбрать название для библиотечного сквера
В Кинельском районе загорелся автомобиль
Музеи Самары и Самарской области могут принять участие в грантовых конкурсах Фонда Потанина
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
Министр здравоохранения РФ выступил за ужесточение мер для студентов, обучающихся по целевому направлению
В Самаре состоялся фестиваль чемпионов комплекса ГТО «Игры ГТО»
Министерство здравоохранения Самарской области теперь в MAX
спрос на водителей грузового транспорта вырос более чем в 2 раза
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Победителей народного конкурса «Лучшие водители и кондуктора наземного общественного транспорта» наградили в Самаре

24 октября 2025 12:42
148
Победителей народного конкурса «Лучшие водители и кондуктора наземного общественного транспорта» наградили в Самаре

Накануне Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, который в этом году отмечается 26 октября, шестерым победителям – сотрудникам транспортных предприятий вручены грамоты и памятные подарки.

Также с предстоящим профессиональным праздником – Днём работника автомобильного и городского пассажирского транспорта – поздравили сотрудников департамента транспорта и Центра организации дорожного движения, которые были отмечены наградами за многолетний труд.

По вопросам трудоустройства на предприятия городского пассажирского автотранспорта можно обращаться по телефонам: МП «ТТУ» города Самара – 8 (846) 309-94-70, 8 (846) 309-95-38, 8 (919) 813-73-35 (отдел кадров), 8 (987) 166-04-96, 8 (987) 166-04-99, 8 (917) 1213094 (Учебный центр); ООО «Самара Авто Газ» – 8 (846) 990-07-46, 8 (927) 705-64-04 (отдел кадров); ООО «Ирбис» – 8 (937) 067-60-16(отдел кадров).

Теги: Городской транспорт

Новости по теме
Проходческий щит "Самара" прошел уже 1 341 метров правого тоннеля самарской станции метро "Театральная"
23 октября 2025, 23:18
Проходческий щит "Самара" прошел уже 1 341 метров правого тоннеля самарской станции метро "Театральная"
Специалисты отмечают, что работы ведут с опережением графика. Транспорт
362
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
23 октября 2025, 21:49
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
Там будут ремонтировать водопроводную линию диаметром 500 миллиметров. Транспорт
602
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
23 октября 2025, 21:23
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
Обращаем внимание горожан и гостей региональной столицы на необходимость заблаговременно планировать свои поездки. Транспорт
404
В центре внимания
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
24 октября 2025  12:07
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
154
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
23 октября 2025  23:06
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
356
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
23 октября 2025  21:49
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
604
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
23 октября 2025  21:23
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
407
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
23 октября 2025  15:59
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
926
Весь список