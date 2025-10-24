Победителей народного конкурса «Лучшие водители и кондуктора наземного общественного транспорта» наградили в Самаре

148

Накануне Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, который в этом году отмечается 26 октября, шестерым победителям – сотрудникам транспортных предприятий вручены грамоты и памятные подарки.

Также с предстоящим профессиональным праздником – Днём работника автомобильного и городского пассажирского транспорта – поздравили сотрудников департамента транспорта и Центра организации дорожного движения, которые были отмечены наградами за многолетний труд.

По вопросам трудоустройства на предприятия городского пассажирского автотранспорта можно обращаться по телефонам: МП «ТТУ» города Самара – 8 (846) 309-94-70, 8 (846) 309-95-38, 8 (919) 813-73-35 (отдел кадров), 8 (987) 166-04-96, 8 (987) 166-04-99, 8 (917) 1213094 (Учебный центр); ООО «Самара Авто Газ» – 8 (846) 990-07-46, 8 (927) 705-64-04 (отдел кадров); ООО «Ирбис» – 8 (937) 067-60-16(отдел кадров).