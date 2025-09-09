"Победа" изменила правила провоза ручной клади

124

Лоукостер "Победа" изменил правила провоза ручной клади, полностью сняв ограничения по весу и увеличив разрешенный размер пакета с покупками из duty free. При этом основная ручная кладь по-прежнему должна вмещаться в калибратор размером 36x30x27 см, сообщили в авиакомпании.

"Ручная кладь больше не ограничена по весу, а габариты одного места ручной клади увеличены с 4х36х30 см до 15х36х30 см. К списку вещей, разрешенных к провозу на борту сверх ручной клади <...> добавлены ноутбук или планшет в мягком чехле и зонт-трость, а размер пакета с товарами из duty free, разрешенный к провозу сверх ручной клади, теперь составляет 24х32х10 см вместо 10х10х5 см", - уточнили в "Победе".

Таким образом, к провозу в салоне воздушного судна разрешены либо одно место ручной клади габаритами до 15х36х30 см и рюкзак габаритами не более 12х36х30 см (или - дамская сумка, портфель с вложенными внутрь вещами, вещи, помещенные в калибратор. Либо можно взять на борт все вещи, которые помещаются в калибратор.

Сверх ручной клади и без доплаты в салон можно взять ноутбук в мягком чехле, зонт-трость, букет цветов, верхнюю одежду, один костюм в портпледе, питание для ребенка, лекарства, используемые пасажиром роллаторы, складное кресло-коляску, костыли, трости, ходунки, а также товары из магазинов duty free в запечатанном пакете. Устройства для переноса ребенка размещаются на багажной полке, если ребенок перевозится без отдельного места, либо на кресле.

Ранее Щербинский суд Москвы по требованию прокуратуры признал незаконными действующие нормы по размерам ручной клади, установленные авиакомпанией "Победа", и обязал их увеличить. Суд потребовал установить норму бесплатного провоза ручной клади габаритами не менее 36х30х27 см и весом не менее 5 кг, а также норму для товаров из магазинов duty free габаритами не менее 24x32x5 см.

Как отмечал генеральный директор "Победы" Дмитрий Тыщук, габариты провоза основной ручной клади (равны размеру калибратора 36х30х27 см) рекомендованы производителем воздушных судов - компанией Boeing - и рассчитаны исходя из деления объема багажных полок Boeing-737-800 на число пассажирских кресел, пишет ТАСС.