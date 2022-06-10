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По Самаре 11 и 12 июня будут курсировать шаттлы

10 июня 2022 13:34
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По Самаре 11 и 12 июня будут курсировать шаттлы

В Самаре запустят шаттлы для доставки зрителей на фестиваль САМ.ФЕСТ». 70 автобусов будут курсировать 11 и 12 июня.

Шаттлы поедут по двум маршрутам. Первый - №85. Трасса его следования такова: от Железнодорожного вокзала по улице Спортивной, Коммунистической, Чкалова, Мичурина, Московскому шоссе к Стадиону «Солидарность-Арена» до остановки «Улица Алма-Атинская (Мерседес-центр)» с промежуточными остановками: Площадь Памяти, станция метро «Московская», Центральный автовокзал, Завод Тарасова, Площадь Ильюшина.

Второй шаттл (№84) пройдёт от Площади имени Кирова по проспекту Кирова, Московскому шоссе к Стадиону «Солидарность-Арена» до остановки «Улица Алма-Атинская (Мерседес-центр)». Остановки запланированы на улицах Ставропольская, Стара-Загора и Площади Ильюшина.

Автобусы начнут курсировать в 10:00. Интервал движения – от 2 до 6 минут.

Напомним, «САМ.ФЕСТ» пройдет в Самаре 11 и 12 июня на стадионе «Солидарность Самара Арена». Хэдлайнеры фестиваля - The Hatters, Slava Marlow, IOWA, Сергей Бобунец, Вячеслав Бутусов, Олег Митяев, Artemiev, VLNY.

В дни проведения «САМ.ФЕСТа» будут перекрыты дороги. Проезд 11 и 12 июня станет невозможен по прилегающим к стадиону улицам, пишет ГТРК Самара.

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