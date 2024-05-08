Пассажирские перевозки на Куйбышевской железной дороге выросли на 2,6% в апреле

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В апреле 2024 года на инфраструктуре Куйбышевской магистрали перевезено порядка 1,5 млн пассажиров, что на 2,6% выше аналогичного периода прошлого года, из них в пригородном сообщении – 1,1 млн пассажиров (+1,5%), в дальнем следовании – 354 тыс. пассажиров (+6,6%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге в апреле 2024 года составил 380 млн пасс-км, на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот вырос на 3,9%, составив 55,9 млн пасс-км, в дальнем следовании – 324,8 млн пасс-км, что превышает показатель прошлого года на 6,7%.

Всего за январь-апрель 2024 года отправлено более 5,9 млн пассажиров (+11,8%), из них в дальнем следовании – 1,4 млн пассажиров (+10,3%), в пригородном сообщении – 4,4 млн (+12,2%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге с начала 2024 года увеличился на 11,8% к уровню прошлого года и составил 1,5 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении – 220,7 млн пасс-км (+13,6%), в дальнем следовании – 1,3 млн пасс-км (+11,5%).