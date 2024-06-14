Пассажиропоток авиакомпаний РФ в мае вырос на 6,8%

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Пассажиропоток авиакомпаний России в мае вырос на 6,8%. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщили в официальном Telegram-канале Росавиации.

«По предварительным данным Росавиации, пассажиропоток авиакомпаний России в мае вырос к аналогичному месяцу 2023 года на 6,8%, до 9,3 млн человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что суммарно удалось перевезти 6,4 млн пассажиров. Самыми популярными компаниями среди пассажиров стали «Аэрофлот», «Победа», «Сибирь» (S7), «Россия» и «Уральские авиалинии».

Директор Центра научного обеспечения государственной политики в области гражданской авиации подведомственного Росавиации ФГУП «ГосНИИ ГА» Александр Фридлянд отметил оптимистичный рост авиаперевозок, заявив, что авиакомпании России сумели показать достойную работу даже в санкционных условиях, пишут "Известия".