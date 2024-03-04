Остановку движения пяти поездов в Самарской области прокомментировали в РЖД

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Задержки в движении транспорта составляют не более двух часов. Об этом ИА sovainfo.ru сообщили представители РЖД.

Речь идет о поездах № 10 и 50 (Москва - Самара), № 32 (Москва - Орск), а также пригородных № 7574 (Сызрань - Мирная) и № 7104 (Сызрань - Самара).

В компании уточнили, что происшествие случилось 4 марта в 7:56 по самарскому времени на перегоне Звезда - Чапаевск. Его связывают с "незаконным вмешательством посторонних лиц" в работу ж/д транспорта.

- На данный момент никакой информации о пострадавших нет, - сказали в РЖД.