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ЧП на мосту через реку Чапаевка: уточненная информация

4 марта 2024 11:33
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ЧП на мосту через реку Чапаевка: уточненная информация

Сегодня, 4 марта 2024 года в 06 часов 13 минут на единый номер экстренных оперативных служб «112» поступило сообщение о хлопке в районе железнодорожного моста через реку Чапаевка в г.о. Чапаевск.

Движение поездов на данном участке временно приостановлено. Жертв и пострадавших нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и специальных служб.

Свидетелей и лиц, располагающих информацией о данном происшествии, просят обращаться по телефонам: 8 (846) 339-19-50, дежурный УФСБ России по Самарской области или «02», «102», «112».

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