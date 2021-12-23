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Около 60% россиян хотят платить за парковку

23 декабря 2021 12:16
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Около 60% россиян хотят платить за парковку

По данным девелоперов и риэлторов, за последние 5 лет в российских новостройках вырос дефицит мест для парковки личных автомобилей. За границами спальных районов ситуация обстоит не лучше. Например, на 53 самых загруженных улицах Москвы из-за нехватки мест для стоянки машин максимальный тариф скоро вырастет с 380 до 450 рублей в час. 

Авто Mail.ru опросил водителей, как они относятся к платным парковкам, болезненно ли для них увеличение тарифов и не пришло ли время пересесть на общественный транспорт. В опросе приняло участие свыше 6 тысяч человек.

Абсолютное большинство респондентов призналось, что испытывает недостаток парковочных мест во дворах и на улицах городов. Так ответили более 5 тысяч опрошенных (85%). Все в порядке с местами для их автомобилей оказалось только у 15% читателей Авто Mail.ru.

Самым эффективным способом борьбы с нехваткой парковочных мест российские водители считают организацию новых стоянок в дополнение к существующим. За это проголосовало без малого 4,8 тысячи человек или 64%. Около 1,6 тыс. человек или 21% уверены, что в решении этой проблемы также способен помочь общественный транспорт. Но для этого его следует сделать удобнее и главное – доступнее для пассажиров.

Немногим больше 10% автомобилистов ради улучшения ситуации с парковками в городах согласны на введение платного въезда в центр. А вот повышение тарифов на стоянку для машин одобрили менее 4% опрошенных. Причем если цены на парковки продолжат расти, то почти 59% водителей готовы пересесть с личного транспорта на общественный. А продолжат ездить на своих машинах и платить по повышенным тарифам согласны чуть больше 41% автолюбителей.

Любопытным также оказалось то, во сколько российские автомобилисты оценивают услугу платной парковки. Пользоваться ею согласны 58% читателей. Но не за любые деньги. 

Почти 23% опрошенных не готовы платить за час стоянки более 30 рублей. Примерно 17% респондентов согласны на тариф до 50 рублей в час, а 13% устроит цена стоянки до 100 рублей в час. До 200 рублей готовы платить за парковку менее 3% автовладельцев, до 300 рублей – 1%, а свыше 300 рублей – почти 2%. Остальные водители (почти 42%) вообще не хотят, чтобы за стоянку машин с них брали деньги.

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