Образовательные учреждения Самарской области получили новые школьные автобусы

На площади Славы состоялась торжественная церемония вручения школьных автобусов. Машины осмотрел и передал образовательным учреждениям губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В этом году в школы региона поставлено 52 автобуса за счет средств федерального бюджета в рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации по обновлению парка школьных автобусов субъектов Российской Федерации.

Автобусы поступили в 48 образовательных учреждений 24 муниципальных образований. Они будут осуществлять перевозку около 1000 обучающихся.

«Все автобусы оснащены тахографами и терминалами системы ГЛОНАСС, полностью соответствуют действующим техническим требованиям и общим требованиям безопасности, предъявляемым к автобусам, предназначенным для перевозки детей» — рассказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

В прошлом году для наших школ приобретены 50 новых машин. Всего для регулярных школьных перевозок в Самарской области функционирует около 680 автобусов и более 760 регулярных школьных автобусных маршрутов. Благодаря этому в образовательные учреждения доставляется более 17000 обучающихся.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области