Обход Тольятти с мостом через Волгу официально открыт

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В Самарской области состоялась официальная церемония открытия обхода Тольятти с мостом через Волгу. В ней принял участие врио губернатора Вячеслав Федорищев, пишет Коммерсантъ.

Всех причастных к строительству приветствовал Президент России Владимир Путин. Он сегодня проехал за рулем Лада Аура по новому, последнему участку трассы М-11 «Нева» в Тверской области и по видеосвязи поблагодарил строителей обхода Тольятти за результат, а автомобилистам пожелал доброго пути.

Ввиду ограниченных возможностей по размещению на объекте гостей, участие в мероприятии принял узкий круг руководителей федеральных и региональных органов власти, представителей делового сообщества и средств массовой информации. После завершения церемонии трасса будет открыта для всех, плата за проезд, предположительно до окончания ремонтных работ на Жигулевской ГЭС, как и обещал врио губернатора, взыматься не будет.

Скоростную автодорогу длиной 99,7 км, включающую 39 мостов и путепроводов, в том числе мостовой переход через Волгу, построили за 3,5 года. Предполагается, что четырёхполосная магистраль с разрешённой скоростью движения до 110 км/ч обеспечит кратчайший путь из регионов в столицу и обратно, разгрузит переправу через Волгу по Жигулёвской ГЭС и уведёт поток грузового транспорта с улиц Тольятти.

Длина моста через Волгу составляет 3,7 км, он входит в десятку самых протяжённых автомобильных мостов России.

Фото: скрин видео Самара-Гис