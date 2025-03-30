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Новые штрафы для некоторых водителей ждут россиян с 1 апреля

30 марта 2025 12:57
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Новые штрафы для некоторых водителей ждут россиян с 1 апреля

Иностранцы, получившие вид на жительство или гражданство РФ до 1 апреля 2024 года, обязаны заменить свои иностранные водительские права на российские до 1 апреля 2025 года, в противном случае их ожидает штраф. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский, отметив, что с этой даты управление транспортом с иностранными правами будет считаться административным правонарушением.

«Таким образом, крайний срок на замену прав в упрощенном порядке истекает 1 апреля 2025 года. Начиная с этой даты управление транспортными средствами с иностранными правами будет считаться административным правонарушением, а штраф составит от 5 до 15 тысяч рублей», — рассказал Хаминский в разговоре с РИА Новости.

Он также добавил, что с 1 апреля 2025 года упрощенный порядок замены водительских прав без сдачи экзаменов будет отменен. Хаминский уточнил, что для получения российских прав по категориям А и B потребуется сдать только теоретический экзамен, тогда как для категорий C и D необходимо будет пройти полное обучение в автошколе, пишет Ура.ру. 

Теги: Акценты

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