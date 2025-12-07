Новые дорожные знаки появятся в Самаре в 2026 году

С 2026 года вступит в силу обновленный стандарт для дорожных знаков, который вносит как технические правки, так и принципиально новые обозначения для повышения безопасности.

Главные новшества коснутся взаимодействия на дороге. Для защиты машин от повреждений появится знак, рекомендующий оптимальную скорость перед «лежачим полицейским». А для защиты людей – новый знак «Глухие пешеходы», который поможет водителям заранее заметить человека с нарушением слуха и быть готовым к его возможным действиям.

Парковка станет немного теснее: ширина одного места для стоянки вдоль края проезжей части уменьшится на 25 сантиметров, что позволит разместить больше автомобилей. При этом сами знаки (например, «Парковка») будут информативнее, объединяя на одной табличке несколько условий. Также знак с указанием времени действия сообщит о том, в какие месяцы действует ограничение или предписание других дорожных знаков, пишет АиФ-Самара.