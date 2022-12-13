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Названы цели АВТОВАЗа на 2023 год

13 декабря 2022 13:56
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Названы цели АВТОВАЗа на 2023 год

В Минпромторге России под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова состоялось очередное заседание Совета директоров АО «АВТОВАЗ».

 

Участники заседания обсудили результаты деятельности АВТОВАЗа в 2022 году, реализацию планов по локализации и замещению необходимых для производства компонентов, а также производственные планы на 2023 год.

Восстановление логистических цепочек и оперативная замена более 200 позиций компонентов и материалов, ранее заблокированных к поставке, способствовали восстановлению производства и поэтапному возвращению на выпускаемые заводом автомобили многих опций, в частности, подушек безопасности, блока ЭРА-Глонасс, кондиционера, мультимедиа и т.д. В ноябре доля АО «АВТОВАЗ» на рынке новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей России превысила 40%.

В 2022 году менеджмент АВТОВАЗа провел необходимую работу для преодоления внешних вызовов и санкционного давления. На 2023 год компании поставлен ряд приоритетных задач, для успешного исполнения которых АВТОВАЗу будет оказываться вся необходимая поддержка. Ключевыми являются расширение модельного ряда и наращивание объёмов производства. Предметом особого внимания со стороны государства станет повышение уровня доступности автомобилей и контроль за ценообразованием, - отметил Председатель Совета директоров АО «АВТОВАЗ» Денис Мантуров.

Согласно целям, озвученным Советом директоров АО «АВТОВАЗ», в течение 2023 года предприятие запустит серийное производство LADA Vesta нового поколения и возобновит производство LADA Largus на площадке в Тольятти. В конце года АВТОВАЗ выпустит опытную партию e-Largus на производственной площадке в Ижевске.

Также в 2023 году предприятие нацелено вернуть в комплектации автомобилей антиблокировочную систему тормозов. Компания продолжит повышать уровень локализации уже выпускаемых автомобилей и развивать новые проекты, пишет Автосреда.

В 2023 году АВТОВАЗ нацелен на сохранение доли около 40% российского автомобильного рынка, а также перезапуск экспортных продаж.

В условиях сильнейшего санкционного давления и разрыва логистических цепочек команда АВТОВАЗа совершила настоящий трудовой подвиг: в кратчайшие сроки возобновлено производство автомобилей, а в комплектации возвращено большинство опций безопасности и комфорта. Мы благодарны профильному Министерству за эффективные программы поддержки российского рынка в 2022 году и рассчитываем на их продолжение в 2023 году. Компания продолжит выполнять свою социальную функцию по обеспечению страны доступными автомобилями и будет активно развивать новые проекты, - заявил Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов.

источник: Нетипичный АВТОВАЗ

Теги: Автоваз

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