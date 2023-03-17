названы сроки ограничения движения по мосту в Самаре

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В Самаре к восстановлению дорожного полотна ремонтные бригады приступили на улице Ерошевского. Там заменят асфальт от улицы Маломосковской до улицы Ново-Садовой. Общая протяженность составит почти 1,5 километра.

Временные неудобства в апреле 2023 года ждут автомобилистов на Южном мосту путепровода «Аврора». В городской мэрии пояснили, как именно будет организовано движение в связи с необходимым ремонтом, пишет ГТРК Самара.

«На мосту «Южный» и путепроводе «Аврора» движение сохранится. Здесь ремонт проезжей части будут производить сначала в одном направлении, потом в другом. Планируется организация реверсивного движения, поэтому водители смогут следовать по одной полосе по направлению “в город” и обратно», — рассказал заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Сергей Панферов.