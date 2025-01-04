Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарском регионе сотрудники полиции провели мероприятие по профилактике мошенничества
В Самарском регионе сотрудники полиции провели мероприятие по профилактике мошенничества
На Земле началась слабая магнитная буря
На Земле началась слабая магнитная буря
4 января Солнце и Земля сблизятся на минимальное расстояние
4 января Солнце и Земля сблизятся на минимальное расстояние
Названы самые популярные у россиян автомобили
Названы самые популярные у россиян автомобили
Участниками праздничной программы стали 50 ребят в возрасте от пяти до 18 лет.
В Самаре организовали праздничную программу и поездки на оленьих упряжках для детей с ограниченными возможностями здоровья
В Самаре на расчистке кровель от снега и наледи задействовано 40 бригад.
В Самаре 85% многоквартирных домов расчищены от наледи
На период с 6 по 15 января.
Регоператор АО «Экология» установит металлические бункеры для сбора новогодних елей
В Самаре ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С. Местами гололедица.
4 января в регионе осадки в виде мокрого снега и дождя, до +3°С
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 101.68
1.15
EUR 106.1
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
На базе спортивной школы «Чайка» будет проходить физкультурный фестиваль «Спортландия»
Новогодние праздники в «ЗИМ Галерее» приглашают самарцев
В Лесопарке имени 60-летия Советской власти прошли соревнования по лыжным гонкам
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Названы самые популярные у россиян автомобили

4 января 2025 10:44
41
Названы самые популярные у россиян автомобили

Самыми популярными у россиян автомобилями в 2024 году стали Lada, Kia и Hyundai, причем на российский бренд пришлись 15 процентов от всех покупок. Такие марки назвали в сервисе для выбора, покупки и продажи автомобиля «СберАвто», передает РИА Новости.

На продажи Kia пришлось девять процентов, а Hyundai — семь процентов. Также в пятерке присутствуют Volkswagen и Toyota, у которых по шесть процентов. Речь идет о продажах всех автомобилей, как новых, так и с пробегом.

Первое и второе место среди отдельных моделей заняли Lada Granta и Lada Vesta. Их медианная стоимость (половина стоит дороже, а половина — дешевле) составляет 969 тысяч и 1,2 миллиона рублей. За идущую третьей Kia Rio платили 1,1 миллиона рублей, а за Hyundai Solaris — 995 тысяч. Последним в топ-5 идет Ford Focus с медианной ценой 780 тысяч рублей.

Среди новых машин в первой тройке располагаются только отечественные марки, вытеснившие модели Kia и Hyundai. На первом месте расположилась Lada Granta (миллион рублей), на втором — Lada Vesta (1,6 миллиона), на третьем — Lada Niva (1,2 миллиона).

Четвертыми и пятыми стали китайские модели Haval Jolion (2,3 миллиона рублей) и Geely Monjaro (3,6 миллиона).

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области активно готовятся к изменениям погоды
3 января 2025  12:05
Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области активно готовятся к изменениям погоды
567
Режим работы Информационного центра ГУ МВД России по Самарской области в праздничные и выходные дни
3 января 2025  11:34
Режим работы Информационного центра ГУ МВД России по Самарской области в праздничные и выходные дни
766
В новогоднюю ночь в Самаре продлят работу общественного транспорта
31 декабря 2024  10:46
В новогоднюю ночь в Самаре продлят работу общественного транспорта
958
Елочные базары в Самаре завершат свою работу 31 декабря в 12.00
30 декабря 2024  13:15
Елочные базары в Самаре завершат свою работу 31 декабря в 12.00
1254
В связи с ремонтом водовода изменится схема движения автобусов № 35, 21м в Самаре
29 декабря 2024  13:27
В связи с ремонтом водовода изменится схема движения автобусов № 35, 21м в Самаре
922
Весь список