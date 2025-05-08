Я нашел ошибку
Главные новости:
Памятный стенд «Помним! Гордимся!Чтим!» с именами, портретами, фронтовыми письмами установлена в фойе здания министерства здравоохранения Самарской области.
Коллектив минздрава присоединился к акции "Стена памяти"
На некоторых участках в историческом центре города будет временно ограничено движение автотранспорта и возможность парковки, а также скорректирована работа общественного транспорта.
Напоминаем об ограничениях движения транспорта в связи с празднованием Дня Победы в Самаре
Назван регион с самым дорогим мороженым в России
Назван регион с самым дорогим мороженым в России
В Самару после капремонта вернулись три вагона метро
В Самару после капремонта вернулись три вагона метро
В Роскачестве предупредили о росте случаев мошенничества с сим-боксами
В Роскачестве предупредили о росте случаев мошенничества с сим-боксами
Turkish Airlines отменила рейсы с турецких курортов в города России
Turkish Airlines отменила рейсы с турецких курортов в города России
С 14 мая по 27 мая будет временно ограничена подача горячей воды в Кировском, Промышленном и Советском районах
С 14 мая по 27 мая будет временно ограничена подача горячей воды в Кировском, Промышленном и Советском районах
В Самарской области тушили пожары в двух лесничествах
В Самарской области тушили пожары в двух лесничествах
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.86
-0.1
EUR 92.14
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Накануне Дня Победы во всех районах Самары проходят праздничные мероприятия
В Самаре к 80-летию Победы запущен цифровой проект «Книга Памяти Самары»
11 мая состоится юбилейный V молодежный фестиваль «Сиреневые звоны в Чагринском»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Напоминаем об ограничениях движения транспорта в связи с празднованием Дня Победы в Самаре

8 мая 2025 14:55
53
На некоторых участках в историческом центре города будет временно ограничено движение автотранспорта и возможность парковки, а также скорректирована работа общественного транспорта.

В Самаре продолжаются мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Напоминаем, что на некоторых участках в историческом центре города временно ограничено движение автотранспорта и возможность парковки, а также скорректирована работа общественного транспорта.

Движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машин с пропусками, утвержденными ГУ МВД России по Самарской области) ограничивается на следующих участках улично-дорожной сети:

- до 23:59 9 мая – по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской и по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе;

- до 15:00 9 мая – по ул. Молодогвардейской от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской;

 - с 20:00 8 мая до 15:00 9 мая – по ул. Молодогвардейской от ул. Венцека до ул. Ульяновской, по ул. Чапаевской от ул. Ленинградской до ул. Красноармейской, по ул. Фрунзе от ул. Некрасовской до ул. Вилоновской, по пер. Репина от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской, по ул. Высоцкого от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской, по ул. Некрасовской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева, по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева, по ул. Красноармейской от ул. Самарской до ул. Куйбышева, по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Куйбышева, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева;

 - с 06:00 до 15:00 9 мая – по ул. Галактионовской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской, по ул. Молодогвардейской от ул. Ульяновской до ул. Полевой, по ул. Куйбышева от пл. Революции до ул. Вилоновской, по Волжскому пр. от ул. Вилоновской до ул. Полевой, по ул. Максима Горького от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по ул. Красноармейской от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького, по ул. Вилоновской от ул. Самарской до ул. Максима Горького, по ул. Ульяновской от ул. Самарской до ул. Чапаевской, по Студенческому переулку от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Маяковского от ул. Галактионовской до Волжского проспекта;

 - с 06:00 до 23:59 9 мая – по ул. Максима Горького от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по ул. Красноармейской от ул. Самарской до ул. Максима Горького, по ул. Вилоновской от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Максима Горького, по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской;

- с 12:00 до 21:00 10 мая – по Волжскому пр. от ул. Вилоновской до ул. Осипенко, по ул. Маяковского от ул. Молодогвардейской до Волжского пр., по ул. Полевой от ул. Молодогвардейской до Волжского пр., по ул. Лесной от ул. Полевой до Волжского пр.

Также запрещаются остановка и/или стоянка транспортных средств (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи и пожарной охраны) на следующих участках улиц:

 - до 23:59 10 мая – по ул. Молодогвардейской от ул. Некрасовской до ул. Ульяновской, по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева, по ул. Вилоновской от ул. Самарской до ул. Максима Горького, по ул. Красноармейской от ул. Самарской до ул. Фрунзе, по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе от Некрасовской до ул. Вилоновской, по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Осипенко, по ул. Самарской от ул. Красноармейской до ул. Льва Толстого;

- до 12:00 10 мая – по ул. Галактионовской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской, по ул. Молодогвардейской от ул. Венцека до ул. Некрасовской, по ул. Молодогвардейской от ул. Ульяновской до ул. Полевой, по ул. Чапаевской от ул. Венцека до ул. Красноармейской, по ул. Куйбышева от пл. Революции до ул. Вилоновской, по ул. Максима Горького от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по ул. Высоцкого от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской, по пер. Репина от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской, по ул. Красноармейской от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького, по ул. Вилоновской от ул. Самарской до ул. Галактионовской, по ул. Ульяновской от ул. Самарской до ул. Чапаевской, по Студенческому пер. от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Маяковского от ул. Галактионовской до Волжского проспекта.

В связи с проведением праздничных мероприятий изменения коснулись и городского пассажирского транспорта:

- с 20:00 8 мая до 23:59 9 мая – не будут выполняться рейсы по троллейбусному маршруту № 16 «Губернский рынок – 6-й причал»;

 - с 20:00 8 мая до 15:00 9 мая – изменится трасса следования троллейбусов маршрута № 6;

 - с 06:00 до 23:59 9 мая – приостанавливается работа автобусного маршрута № 11 «Губернский рынок – Станция метро «Алабинская»; 

 - до 21:00 10 мая – автобусы маршрутов №№ 3, 11, 24, 34, 37, 46, 47, 61, 80, 88, 90, 91, 261, 226 будут выполнять перевозки по скорректированным трассам; 

 - с 20:00 8 мая до 23:59 9 мая – изменится схема движения трамваев маршрутов №№ 1, 3, 5, 15, 16, 20, 20к, 22.

Работа восьми трамвайных маршрутов организуется следующим образом:

- маршрут № 1 «Ул. Чапаевская – Автостанция «Аврора»: автостанция «Аврора» – ул. Тухачевского (Станция №1) – железнодорожный вокзал – ул. Красноармейская/ул. Арцыбушевская (в прямом направлении); ул. Красноармейская/ул. Арцыбушевская – ул. Чернореченская – ул. Тухачевского/ул. Киевская – автостанция «Аврора» (в обратном направлении);

- маршрут № 3 «Ул. Чапаевская – Юнгородок»: Юнгородок – ул. Чернореченская – ул. Красноармейская/ул. Арцыбушевская (в прямом направлении); ул. Арцыбушевская/ул. Красноармейская – железнодорожный вокзал – ул. Тухачевского/ул. Киевская – автостанция «Аврора» – Юнгородок (в обратном направлении);

- маршрут № 5 «Ул. Чапаевская – Барбошина поляна – стадион «Самара Арена»: Барбошина поляна – ул. Чернореченская – ул. Тухачевского/ул. Киевская (в прямом направлении); ул. Тухачевского/ул. Киевская – железнодорожный вокзал – ул. Арцыбушевская – Барбошина поляна (в обратном направлении);

 - маршрут № 15 «Ул. Тухачевского – Ул. Чернореченская – Ул. Чапаевская»: ул. Тухачевского – ул. Чернореченская – ул. Арцыбушевская/ул. Красноармейская (в прямом направлении); ул. Арцыбушевская/ул. Красноармейская – железнодорожный вокзал – ул. Тухачевского (в обратном направлении);

- маршрут № 16 «Ул. Тухачевского – Железнодорожный вокзал – Ул. Чапаевская»: ул. Тухачевского – ул. Чернореченская – ул. Арцыбушевская/ул. Красноармейская (в прямом направлении); ул. Арцыбушевская/ул. Красноармейская – железнодорожный вокзал – ул. Тухачевского (в обратном направлении);

- маршрут № 20 «Ул. Фадеева – Ул. Чапаевская»: ул. Фадеева – ул. Арцыбушевская – железнодорожный вокзал – ул. Тухачевского (Станция №1) (в прямом направлении); ул. Тухачевского (Станция №1) – ул. Чернореченская – ул. Фадеева (в обратном направлении);

 - маршрут № 20к «Ул. Фадеева – ул. Чапаевская» – ул. Фадеева – ул. Арцыбушевская – железнодорожный вокзал – ул. Тухачевского (Станция №1) (в прямом направлении); ул. Тухачевского (Станция №1) – ул. Чернореченская – ул. Фадеева (в обратном направлении);

- маршрут № 22 «15-й микрорайон – Ул. Чапаевская»: 
15-й микрорайон – ул. Чернореченская – ул. Тухачевского/ул. Киевская (в прямом направлении); ул. Тухачевского/ул. Киевская – железнодорожный вокзал – ул. Арцыбушевская – 15-й микрорайон (в обратном направлении).

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Каждый желающий сможет: узнать свой вес, рост, рассчитать индекс массы тела, измерить артериальное давление, уровень насыщенности крови кислородом.
07 мая 2025, 21:28
8 мая на Ленинградском спуске набережной Самары состоится профилактическая акция
Каждый желающий сможет: узнать свой вес, рост, рассчитать индекс массы тела, измерить артериальное давление, уровень насыщенности крови кислородом. Здравоохранение
419
В связи с работами на инженерных коммуникациях.
07 мая 2025, 20:41
В Самаре временно ограничат движение транспорта по переулку Карякина 
В связи с работами на инженерных коммуникациях. Общество
354
Жители присоединяются к всероссийским акциям «Песни Победы», «Поем всем двором» и «Вальс Победы».
07 мая 2025, 20:20
Накануне Дня Победы во всех районах Самары проходят праздничные мероприятия
Жители присоединяются к всероссийским акциям «Песни Победы», «Поем всем двором» и «Вальс Победы». Общество
375
В центре внимания
В Самаре временно изменится маршрут 70-го автобуса
8 мая 2025  11:06
В Самаре временно изменится маршрут 70-го автобуса
188
самарцы зажгли более 10 тысяч свечей на площади авиаконструктора Ильюшина
8 мая 2025  10:42
Самарцы зажгли более 10 тысяч свечей на площади авиаконструктора Ильюшина
184
Целью программы было дать участникам специальной военной операции компетенции, которые помогут им реализовать себя в мирной жизни, на государственной и муниципальной службе.
7 мая 2025  19:39
В губернии состоялся первый выпуск «Школы героев»
375
Гуманитарный груз, сформированный по заявкам командиров воинских частей.
7 мая 2025  15:32
Губернатор Вячеслав Федорищев передал новую партию гуманитарного груза для бойцов СВО
423
Стартовала регистрация на Молодёжный форум iВолга 2025
7 мая 2025  13:45
Стартовала регистрация на Молодёжный форум iВолга 2025
391
Весь список