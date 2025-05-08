Напоминаем об ограничениях движения транспорта в связи с празднованием Дня Победы в Самаре

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В Самаре продолжаются мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Напоминаем, что на некоторых участках в историческом центре города временно ограничено движение автотранспорта и возможность парковки, а также скорректирована работа общественного транспорта.

Движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машин с пропусками, утвержденными ГУ МВД России по Самарской области) ограничивается на следующих участках улично-дорожной сети:

- до 23:59 9 мая – по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской и по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе;

- до 15:00 9 мая – по ул. Молодогвардейской от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской;

- с 20:00 8 мая до 15:00 9 мая – по ул. Молодогвардейской от ул. Венцека до ул. Ульяновской, по ул. Чапаевской от ул. Ленинградской до ул. Красноармейской, по ул. Фрунзе от ул. Некрасовской до ул. Вилоновской, по пер. Репина от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской, по ул. Высоцкого от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской, по ул. Некрасовской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева, по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева, по ул. Красноармейской от ул. Самарской до ул. Куйбышева, по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Куйбышева, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева;

- с 06:00 до 15:00 9 мая – по ул. Галактионовской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской, по ул. Молодогвардейской от ул. Ульяновской до ул. Полевой, по ул. Куйбышева от пл. Революции до ул. Вилоновской, по Волжскому пр. от ул. Вилоновской до ул. Полевой, по ул. Максима Горького от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по ул. Красноармейской от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького, по ул. Вилоновской от ул. Самарской до ул. Максима Горького, по ул. Ульяновской от ул. Самарской до ул. Чапаевской, по Студенческому переулку от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Маяковского от ул. Галактионовской до Волжского проспекта;

- с 06:00 до 23:59 9 мая – по ул. Максима Горького от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по ул. Красноармейской от ул. Самарской до ул. Максима Горького, по ул. Вилоновской от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Максима Горького, по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской;

- с 12:00 до 21:00 10 мая – по Волжскому пр. от ул. Вилоновской до ул. Осипенко, по ул. Маяковского от ул. Молодогвардейской до Волжского пр., по ул. Полевой от ул. Молодогвардейской до Волжского пр., по ул. Лесной от ул. Полевой до Волжского пр.

Также запрещаются остановка и/или стоянка транспортных средств (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи и пожарной охраны) на следующих участках улиц:

- до 23:59 10 мая – по ул. Молодогвардейской от ул. Некрасовской до ул. Ульяновской, по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева, по ул. Вилоновской от ул. Самарской до ул. Максима Горького, по ул. Красноармейской от ул. Самарской до ул. Фрунзе, по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе от Некрасовской до ул. Вилоновской, по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Осипенко, по ул. Самарской от ул. Красноармейской до ул. Льва Толстого;

- до 12:00 10 мая – по ул. Галактионовской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской, по ул. Молодогвардейской от ул. Венцека до ул. Некрасовской, по ул. Молодогвардейской от ул. Ульяновской до ул. Полевой, по ул. Чапаевской от ул. Венцека до ул. Красноармейской, по ул. Куйбышева от пл. Революции до ул. Вилоновской, по ул. Максима Горького от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по ул. Высоцкого от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской, по пер. Репина от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской, по ул. Красноармейской от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького, по ул. Вилоновской от ул. Самарской до ул. Галактионовской, по ул. Ульяновской от ул. Самарской до ул. Чапаевской, по Студенческому пер. от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Маяковского от ул. Галактионовской до Волжского проспекта.

В связи с проведением праздничных мероприятий изменения коснулись и городского пассажирского транспорта:

- с 20:00 8 мая до 23:59 9 мая – не будут выполняться рейсы по троллейбусному маршруту № 16 «Губернский рынок – 6-й причал»;

- с 20:00 8 мая до 15:00 9 мая – изменится трасса следования троллейбусов маршрута № 6;

- с 06:00 до 23:59 9 мая – приостанавливается работа автобусного маршрута № 11 «Губернский рынок – Станция метро «Алабинская»;

- до 21:00 10 мая – автобусы маршрутов №№ 3, 11, 24, 34, 37, 46, 47, 61, 80, 88, 90, 91, 261, 226 будут выполнять перевозки по скорректированным трассам;

- с 20:00 8 мая до 23:59 9 мая – изменится схема движения трамваев маршрутов №№ 1, 3, 5, 15, 16, 20, 20к, 22.

Работа восьми трамвайных маршрутов организуется следующим образом:

- маршрут № 1 «Ул. Чапаевская – Автостанция «Аврора»: автостанция «Аврора» – ул. Тухачевского (Станция №1) – железнодорожный вокзал – ул. Красноармейская/ул. Арцыбушевская (в прямом направлении); ул. Красноармейская/ул. Арцыбушевская – ул. Чернореченская – ул. Тухачевского/ул. Киевская – автостанция «Аврора» (в обратном направлении);

- маршрут № 3 «Ул. Чапаевская – Юнгородок»: Юнгородок – ул. Чернореченская – ул. Красноармейская/ул. Арцыбушевская (в прямом направлении); ул. Арцыбушевская/ул. Красноармейская – железнодорожный вокзал – ул. Тухачевского/ул. Киевская – автостанция «Аврора» – Юнгородок (в обратном направлении);

- маршрут № 5 «Ул. Чапаевская – Барбошина поляна – стадион «Самара Арена»: Барбошина поляна – ул. Чернореченская – ул. Тухачевского/ул. Киевская (в прямом направлении); ул. Тухачевского/ул. Киевская – железнодорожный вокзал – ул. Арцыбушевская – Барбошина поляна (в обратном направлении);

- маршрут № 15 «Ул. Тухачевского – Ул. Чернореченская – Ул. Чапаевская»: ул. Тухачевского – ул. Чернореченская – ул. Арцыбушевская/ул. Красноармейская (в прямом направлении); ул. Арцыбушевская/ул. Красноармейская – железнодорожный вокзал – ул. Тухачевского (в обратном направлении);

- маршрут № 16 «Ул. Тухачевского – Железнодорожный вокзал – Ул. Чапаевская»: ул. Тухачевского – ул. Чернореченская – ул. Арцыбушевская/ул. Красноармейская (в прямом направлении); ул. Арцыбушевская/ул. Красноармейская – железнодорожный вокзал – ул. Тухачевского (в обратном направлении);

- маршрут № 20 «Ул. Фадеева – Ул. Чапаевская»: ул. Фадеева – ул. Арцыбушевская – железнодорожный вокзал – ул. Тухачевского (Станция №1) (в прямом направлении); ул. Тухачевского (Станция №1) – ул. Чернореченская – ул. Фадеева (в обратном направлении);

- маршрут № 20к «Ул. Фадеева – ул. Чапаевская» – ул. Фадеева – ул. Арцыбушевская – железнодорожный вокзал – ул. Тухачевского (Станция №1) (в прямом направлении); ул. Тухачевского (Станция №1) – ул. Чернореченская – ул. Фадеева (в обратном направлении);

- маршрут № 22 «15-й микрорайон – Ул. Чапаевская»:

15-й микрорайон – ул. Чернореченская – ул. Тухачевского/ул. Киевская (в прямом направлении); ул. Тухачевского/ул. Киевская – железнодорожный вокзал – ул. Арцыбушевская – 15-й микрорайон (в обратном направлении).