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На ЖД-вокзалах России появятся станции «Бери Заряд!»

27 апреля 2021 12:27
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На ЖД-вокзалах России появятся станции Бери Заряд!»

Сервис для аренды пауэрбэнков «Бери Заряд!» заключил договор с Российскими железными дорогами на размещение станций выдачи портативных зарядных устройств на 37 вокзальных комплексах страны.

Путешественники могут вернуть зарядное устройство в любом городе, где представлены станции сервиса.

 Сейчас арендовать пауэрбэнк в автомате «Бери Заряд!» уже могут посетители вокзалов Москвы и Санкт-Петербурга. Всего на вокзалах двух городов установлено 28 станций сервиса. В скором времени путешественники смогут арендовать пауэрбэнк на железнодорожном вокзале города Сочи.

Сервис «Бери Заряд!» был основан в конце 2018 года в Москве. По данным на апрель 2021 года, более 3000 станций сервиса размещены в 30 городах России.

Основатель и генеральный директор проекта — Кирилл Кулаков, российский предприниматель и инвестор, выпускник бизнес-школы и стартап-академии Сколково.

Сервис для аренды пауэрбэнков «Бери Заряд!» заключил договор с Российскими железными дорогами на размещение своих станций выдачи портативных зарядных устройств на железнодорожных вокзалах более чем 20 городов страны. Путешественники могут вернуть зарядное устройство в любом городе, где представлены станции сервиса.

В настоящее время автоматы «Бери Заряд!» уже размещены на 9 вокзалах Москвы  и 5 вокзалах Санкт-Петербурга. Всего на вокзалах двух городов установлено 28 станций сервиса. 18 станций можно найти в Москве на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Ленинградском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском вокзалах. 10 станций на — Московском, Ладожском, Финляндском, Балтийском и Витебском железнодорожных вокзалах Санкт-Петербурга.

В скором времени путешественники смогут арендовать пауэрбэнк на железнодорожном вокзале города Сочи. До конца 2021 года автоматы сервиса будут установлены на вокзалах Казани, Екатеринбурга, Сочи, Краснодара, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Перми, Тюмени, Красноярска, Хабаровска, Ростова-на-Дону, Воронежа, Волгограда, Махачкалы, Самары, Ульяновска, Уфы, Саратова, Омска, Челябинска, Иркутск и Владивостока.

 

Теги: Бери Заряд вокзал ЖД-вокзал железная дорога зарядное устройство

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