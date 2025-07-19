На стадионе "Самара Арена" прошёл конкурс профессионального мастерства водителей Северного трамвайного депо

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18 июля на "Стадион "Самара Арена" прошёл конкурс профессионального мастерства водителей Северного трамвайного депо.

Открыл конкурс директор МП г.о. Самара "ТТУ" Дмитрий Александрович Петров.

Помимо навыков водительского мастерства, участники должны были сдать экзамены на знание Правил дорожного движения, устройства и технической эксплуатации трамваев, продемонстрировать умения, связанные с приемкой подвижного состава перед выездом на линию, и культуру обслуживания пассажиров.

Все водители достойно справились с выполнением заданий.

В номинации «Приёмка подвижного состава» лучшим был признан - Бубнов Алексей.

В номинации «Знание и устройство трамвая» отличился - Филиппов Кирилл.

В номинации «Мастерство вождения трамвая» лучшим признан - Исаев Фархат.

А Победителями стали:

Первое место - Сорокина Милена;

Второе место - Рябых Денис;

Третье место - Николаев Владимир.