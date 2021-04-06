На самарские дороги хотят нанести разметку, видимую в темноте

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Региональные власти решили провести эксперимент в сфере регулирования дорожного движения. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов.

— В планах на лето — сделать проекционные пешеходные переходы, — рассказал чиновник.

Однако замминистра не уточнил, где именно будет находиться такая новинка, в каком режиме она будет работать и на какой срок ее установят.

Аналогичные пешеходные переходы уже используют в некоторых городах России — Уфе, Перми, Краснодаре, Первоуральске. Они дублируют пешеходную разметку, но такую «зебру» хорошо видно в темное время суток.

Там, где проекционные переходы только тестируют, надеются, что нововведение позволит снизить количество ДТП с участием пешеходов. В этом случае аппаратуру установят и в других местах.

Последние несколько лет городские и региональные власти стараются внести инновации в сферу безопасности дорожного движения. Например, на пересечении проспекта Масленникова и Мичурина осенью 2020 года нанесли диагональную разметку. Сначала новинка вызвала немало вопросов у местных автомобилистов и пешеходов, пишет 63.ру.

Фото: администрация Уфы