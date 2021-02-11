На реке Татьянке в Самарской области хотят запретить движение лодок

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В Самарской области собираются изменить правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах. Проект постановления выставила на публичное обсуждение губернская дума.

По словам представителей парламента, изменения направлены на защиту реки Татьянки и тех, кто отдыхает на ее побережье летом, пишет 63.ру.

Река Татьянка — протока в бассейне нижней Самары. Ее протяженность составляет 13 км. Тип русла реки — извилистый с короткими и крутыми изгибами. Ширина — до 60 метров.

— На реке проводят международные и всероссийские соревнования по гребному спорту. Также там тренируются воспитанники (в основном дети до 16 лет) школы высшего спортивного мастерства № 1. Летом на побережье отдыхает много людей. Из-за активной застройки Сухой Самарки многоквартирными домами, развития микрорайонов Южный город и Волгарь количество отдыхающих постоянно увеличивается. Жители неоднократно просили оборудовать там пляж и ограничить движение лодок. Из-за извилистого типа русла реки с короткими и крутыми изгибами движение маломерных судов и размещение баз-стоянок для них приводит к тому, что берега, состоящие из песка и глины, размываются. Река мелеет. Кроме того, активное движение лодок создает опасность для отдыхающих, — объяснили в губдуме.

Поэтому депутаты предложили ограничить движение маломерных судов по реке и запретить размещение стоянок для них. Исключения будут только для спасателей, медиков, пожарных.

Публичные консультации продлятся до 21 марта 2021 года. Отправить свои замечания и предложения жители могут по электронной почте.