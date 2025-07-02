На паромной переправе Самара – Рождествено добавлены вечерние рейсы

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В связи с повышенным спросом на паромные перевозки, в Самарской области на 2-3 июля назначены дополнительные вечерние рейсы по маршруту «Самара (Октябрьский Спуск) - Рождествено». Как сообщили в самарском речном пассажирском предприятии, отправление из Рождествено 2 июля запланировано на 19:00.

Кроме того, 3 июля также будет осуществлен дополнительный рейс: паром отправится из Самары в 20:00, что позволит пассажирам и автомобилистам удобно планировать свои поездки в это время.

Напоминаем, что с 7 июня суда по маршруту Самара – Винновка начали заходить на Средний пляж. Также с 2 июня изменилось расписание движения судов по четырем направлениям: Самара – Рождествено, Винновка, Ширяево и Зольное, пишет Самара-АиФ.

В этом году на линии между Самарой и Рождествено начала работать новая пассажирская судно МПКС, которая начала свои рейсы 14 апреля, улучшая доступность услуг для жителей и туристов региона.