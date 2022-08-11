На Госуслугах стал доступен сервис «Европротокол онлайн», позволяющий оформить извещение о ДТП

Я нашел ошибку
Главные новости:
Готовность города к будущему отопительному сезону достигла 80 процентов.
В Самаре прошел выездной штаб по подготовке к зиме
Форма для заполнения и выбора площадки доступна на главной странице сайта.
На сайте международной акции «Единой России» «Диктант Победы-2022» открылась регистрация участников
Житель Большечерниговского района напал на полицейского
Житель Большечерниговского района напал на полицейского
В Самарской области пройдут Всероссийские соревнования по баскетболу "Оранжевый мяч"
В Самарской области пройдут Всероссийские соревнования по баскетболу "Оранжевый мяч"
Латвийский парламент объявил Россию «поддерживающим терроризм государством»
В Самаре на склоне площади Славы открылась цифровая фотовыставка о балете
В Самаре на склоне площади Славы открылась цифровая фотовыставка о балете
Парламентарии предложили повысить МРОТ до 30 тыс. рублей
Парламентарии в России предложили повысить МРОТ до 30 тыс. рублей
Звездный дождь накроет Самарскую область 12 августа
Звездный дождь накроет Самарскую область 12 августа
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.45
0.07
EUR 61.7
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет легкоатлетический марафон на Кубок Главы города
Полицейские губернии присоединились к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка».
«ВолгаФест 2022» пройдет в Самаре на первой очереди набережной с 23 по 28 августа
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

На Госуслугах стал доступен сервис «Европротокол онлайн», позволяющий оформить извещение о ДТП

11 августа 2022 12:41
106
В приложении «Госуслуги Авто» стал доступен сервис «Европротокол онлайн», позволяющий оформить извещение о ДТП

В приложении «Госуслуги Авто» стал доступен сервис «Европротокол онлайн», позволяющий оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков. О появлении этой функции сообщается в Telegram-канале Минцифры.

«Плюсы сервиса "Европротокол онлайн": сокращает среднее время оформления ДТП почти в два раза; не нужно посещать офис страховой компании — извещение поступит в страховую онлайн; нет риска ошибок в данных: форма автоматически заполняется сведениями из "Госуслуг", что повышает вероятность возмещения ущерба от аварии», — рассказали в Минцифры.

Для оформления протокола онлайн необходимо, чтобы в аварии не было пострадавших. Помимо того, не должен быть причинен ущерб иному имуществу, кроме транспортных средств. Оба участника происшествия также должны иметь подтвержденные профили на «Госуслугах».

Указано, что для оформления европротокола достаточно, чтобы приложение «Госуслуги Авто» было установлено у одного из водителей. В таком случае второй участник ДТП должен подтвердить верность данных по сгенерированной в приложении ссылке. Однако быстрее и удобнее оформлять европротокол с двух устройств, подчеркнули в министерстве. Отмечается, что процедура занимает не более получаса.

В Минцифры добавили, что участникам ДТП возместят до 400 тысяч рублей, если они сделали фотофиксацию ущерба и у них нет разногласий. «[Возместят] до 100 тысяч рублей — если у водителей есть разногласия, но при этом оформлена фотофиксация, а также если водители откажутся от фотофиксации повреждений без разногласий», — говорится в сообщении.

При разногласиях и без фотофиксации в рамках европротокола страхового возмещения не будет, предупредили в министерстве. Для получения возмещения в таком случае нужно вызывать полицию и оформлять происшествие не по европротоколу, пишет Лента.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
73-летний водитель в Самаре устроил ДТП, проехав на красный
11 августа 2022, 12:05
73-летний водитель в Самаре устроил ДТП, проехав на красный
Он столкнулся с автомобилем «УАЗ Патриот». Происшествия
120
В Самарской области водитель сбил пешехода и выплатил 120 тысяч рублей
11 августа 2022, 10:47
В Самарской области водитель сбил пешехода и выплатил 120 тысяч рублей
Мужчина получил травмы ног и головы. Происшествия
158
В Сызрани нетрезвый водитель, виновный в гибели пешехода, приговорен к 6 годам лишения свободы
10 августа 2022, 13:50
В Сызрани нетрезвый водитель, виновный в гибели пешехода, приговорен к 6 годам лишения свободы
Мужчине в результате дорожно-транспортного происшествия были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался в больнице. Происшествия
357
В центре внимания
Самарский проект «Том Сойер Фест – Самара» вышел в финал премии «Жить вместе»
11 августа 2022  12:10
Самарский проект «Том Сойер Фест – Самара» вышел в финал премии «Жить вместе»
125
В центре Самары временно ограничат движение
11 августа 2022  09:37
В центре Самары временно ограничат движение
214
Объявлен желтый уровень опасности в Самарской области
10 августа 2022  13:04
Объявлен желтый уровень опасности в Самарской области
380
В налоговых инспекциях Самарской области пройдут мастер-классы для граждан
10 августа 2022  12:29
В налоговых инспекциях Самарской области пройдут мастер-классы для граждан
367
В Самаре временно ограничат движение транспорта из-за мероприятий, посвященных Дню ВВС России
10 августа 2022  12:19
В Самаре временно ограничат движение транспорта из-за мероприятий, посвященных Дню ВВС России
448
Весь список