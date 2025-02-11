Я нашел ошибку
Главные новости:
В Запанском поезд насмерть сбил 75-летнюю женщину
В Запанском поезд насмерть сбил 75-летнюю женщину
В Госдуме предложили обязать полицию сообщать об эвакуации авто
В Госдуме предложили обязать полицию сообщать об эвакуации авто
Много дыма: за Ботаническим садом в Самаре горит жилой дом
Много дыма: за Ботаническим садом в Самаре горит жилой дом
В Самаре планируют создать новый сайт вместо "Прибывалки-63"
В Самаре планируют создать новый сайт вместо "Прибывалки-63"
В Самаре вырос спрос на вторичное жилье
В Самаре вырос спрос на вторичное жилье
12 февраля начинается запуск новых водоводов для Куйбышевского района и Южного города
12 февраля начинается запуск новых водоводов для Куйбышевского района и Южного города
На Госуслугах появились водительские чаты
На Госуслугах появились водительские чаты
Министерство внутренних дел России предупреждает о мошенниках, которые массово взламывают iPhone под видом установки удаленных из App Store приложений
МВД России предупреждает о мошенниках, которые массово взламывают iPhone под видом установки удаленных из App Store приложений
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.78
-0.5
EUR 100.5
-0.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке «Город/Деревня: маршрут построен»
В «ЗИМ Галерее» откроется персональная выставка Дарьи Емельяновой
Иван Носков: «Самара – это город с душой, и именно творческие люди создают эту душу, делают глубокой и красивой»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

На Госуслугах появились водительские чаты

11 февраля 2025 13:28
96
На Госуслугах появились водительские чаты

втомобиль перекрыл выезд, у него открыто окно или включены фары — расскажите об этом собственнику! В приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» заработали водительские чаты. Сообщить, что с автомобилем что-то случилось, или разрешить конфликт на дороге теперь гораздо проще.

Всё общение анонимно: ФИО и другие данные не передаются. Но в сообщении отправителя обязательно указывается геопозиция, чтобы водитель мог понять, точно ли речь идёт про его авто. Отключить чаты можно в любой момент.

Как это работает
Отправить сообщение может любой пользователь Госуслуг, достаточно знать номер машины. Чтобы оно дошло до адресата, нужно, чтобы у него в личном кабинете на портале были указаны сведения об автомобиле.

Чтобы получать сообщения, рекомендуем обновить данные об авто на Госуслугах

Поговорить на отвлечённые темы не получится. Сервис предлагает ограниченный набор сообщений, касающийся дорожной ситуации. Начать чат по одной машине можно не чаще, чем раз в сутки. Всего доступно для отправки не больше 5 сообщений в день.

Какие сообщения можно отправить

  • Авто блокирует проезд
  • Произошло ДТП
  • Авто эвакуируют
  • Срабатывает сигнализация
  • Включены фары
  • Открыто окно
  • Спущено колесо


Что может ответить автовладелец

  • Спасибо
  • Уже выхожу
  • Выйду через 5 минут
  • Выйду через 10 минут

Если автомобиль попал в ДТП или мешает проезду, в чате можно обменяться указанными на Госуслугах номерами телефонов.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарцев приглашают к участию в городском конкурсе по изготовлению ростовых кукол «Самарская маслёна»
11 февраля 2025  12:29
Самарцев приглашают к участию в городском конкурсе по изготовлению ростовых кукол «Самарская маслёна»
116
В Самаре почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при пожаре в 1999 году
10 февраля 2025  13:07
В Самаре почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при пожаре в 1999 году
506
В Самарской области состоялась всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
9 февраля 2025  13:58
В Самарской области состоялась всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
720
Ночью и утром 10 февраля в Самарской области снова ожидается густой туман
9 февраля 2025  13:12
Ночью и утром 10 февраля в Самарской области снова ожидается густой туман
688
Отдельное внимание участники Совета уделили деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».
7 февраля 2025  19:07
Вячеслав Федорищев провел Совет по науке и высшему образованию и вручил премии самарским ученым
1439
Весь список