МВД предложило изменить процедуру техосмотра транспортных средств

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МВД России предлагает утвердить дополнительные критерии контроля при проведении технического осмотра транспортных средств. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о так называемых индикаторах риска, которые, в свою очередь, служат основанием для проведения внеплановой выездной проверки операторов техосмотра.

В частности, она будет проводиться в случае, если эксперт на пункте ТО в течение двух месяцев трижды внес в специализированную Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО) фотографии, "имеющие признаки редактирования".

Целью "индикаторов", как отмечается в пояснительной записке, является выявление отклонений от параметров контроля, которые, в свою очередь, могут указывать на нарушения принятых при техосмотрах требованиях, пишет РГ.

Государственный технический осмотр транспортных средств - проверка технического состояния транспортных средств, в том числе их частей и элементов дополнительного оборудования, на предмет соответствия обязательным требованиям безопасности. Осуществляется для допуска к участию в дорожном движении на территории Российской Федерации и в случаях, предусмотренных международными договорами РФ, за ее пределами.

В ходе техосмотра проверяются тормозные системы, рулевое управление, световые приборы, стеклоочистители и стеклоомыватели, шины и колеса, двигатель и его системы, прочие элементы конструкции. Автомобиль фотографируют до и после техосмотра, а снимки отправляются в базу ЕАИСТО.