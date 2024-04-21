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МВД предложило изменить процедуру техосмотра транспортных средств

21 апреля 2024 10:14
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МВД предложило изменить процедуру техосмотра транспортных средств

МВД России предлагает утвердить дополнительные критерии контроля при проведении технического осмотра транспортных средств. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о так называемых индикаторах риска, которые, в свою очередь, служат основанием для проведения внеплановой выездной проверки операторов техосмотра.

В частности, она будет проводиться в случае, если эксперт на пункте ТО в течение двух месяцев трижды внес в специализированную Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО) фотографии, "имеющие признаки редактирования".

Целью "индикаторов", как отмечается в пояснительной записке, является выявление отклонений от параметров контроля, которые, в свою очередь, могут указывать на нарушения принятых при техосмотрах требованиях, пишет РГ.

Государственный технический осмотр транспортных средств - проверка технического состояния транспортных средств, в том числе их частей и элементов дополнительного оборудования, на предмет соответствия обязательным требованиям безопасности. Осуществляется для допуска к участию в дорожном движении на территории Российской Федерации и в случаях, предусмотренных международными договорами РФ, за ее пределами.

В ходе техосмотра проверяются тормозные системы, рулевое управление, световые приборы, стеклоочистители и стеклоомыватели, шины и колеса, двигатель и его системы, прочие элементы конструкции. Автомобиль фотографируют до и после техосмотра, а снимки отправляются в базу ЕАИСТО.

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