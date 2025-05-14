Многодетные семьи в РФ смогут приобрести авто со скидкой 10%

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Программа льготного автокредитования в РФ расширена на семьи с тремя и более детьми – они смогут купить отечественную машину со скидкой в 10%, информирует Минпромторг.

В рамках льготного автокредитования по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова с 13 мая запущена подпрограмма "Семейный автомобиль", которая действует во всех федеральных округах.

"…Многодетным семьям (трое и более детей) будет предоставляться скидка в размере 10% от стоимости автомобиля", – отмечается в сообщении.

Специальные условия введены и для участников спецоперации, получивших ранения в зоне боев – они смогут купить авто с ручным управлением со скидкой в 40%, указывает министерство.

В 2025 году приобрести можно будет автомобили высокого уровня локализации с двигателями внутреннего сгорания, которые стоят до 2 миллионов рублей. Также по программе льготного автокредитования все категории заемщиков смогут купить электроавтомобили и гибриды, сделанные в РФ, со скидкой в 35%, но не более 925 тысяч рублей, пишет Смотрим.