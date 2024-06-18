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Минтранс может закупить новые Lada Aura и Iskra

18 июня 2024 14:55
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Минтранс может закупить новые Lada Aura и Iskra

Минтранс РФ обсуждает с АвтоВАЗом возможность приобретения автомобилей Lada Aura и Iskra. Об этом рассказал президент компании Максим Соколов, передает ТАСС 18 июня.

По словам топ-менеджера, объем поставок будет зависеть от бюджетных ассигнований, но АвтоВАЗ готов удовлетворить любой заказ Минтранса.

В конце прошлого года глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что сотрудники ведомства первыми среди чиновников пересядут на отечественный бизнес-седан Lada Aura. О планах по закупке автомобилей Lada Aura для нужд Минпромторга РФ сообщал также первый вице-премьер Денис Мантуров.

Начало серийного производства Lada Aura запланировано на III квартал 2024 года. Модель построена на базе обновленной Lada Vesta и отличается удлиненной на 250 мм колесной базой. Aura оснащена двигателем объемом 1,8 л в связке с вариатором, взятым у китайских партнеров, пишут "Известия".

Теги: Автоваз

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