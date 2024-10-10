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АвтоВАЗ объявил цену бизнес-седана Lada Aura

10 октября 2024 11:36
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АвтоВАЗ объявил цену бизнес-седана Lada Aura

АвтоВАЗ запустил производство бизнес-седана Lada Aura на заводе в Тольятти. Начальная цена новинки составит 2,6 млн рублей, говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 10 октября.

Lada Aura стала автомобилем нового для Lada класса. Она построена на базе Vesta, сочетает габариты С-сегмента и вместительность класса D. Расстояние от передних кресел до заднего сиденья составляет 1060 мм, что является лучшим в классе показателем пространства для пассажиров, заявили в компании. Широкий и высокий проем задней двери обеспечивает удобство посадки и высадки пассажиров. Для дополнительного комфорта предусмотрены специальные настройки подвески и усиленная звукоизоляция.

Автомобиль оснащается мотором 1,8 л мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией. Клиренс составляет 176 мм. В список оснащения входят подогрев всех сидений, руля, ветрового стекла и форсунок омывателя. В высоких комплектациях на Aura применяется натуральная кожаная обивка салона, при этом предусмотрены два варианта цветовой гаммы: в черном и светло-сером тоне.

В компании отметили, что Aura создавалась с прицелом на использование в том числе в корпоративных парках, такси бизнес-класса, служебных автопарках муниципальных, региональных и федеральных органов власти. Автомобили из предсерийной партии уже эксплуатируются в Министерстве финансов РФ, у отдельных сенаторов и губернаторов, в правительстве Самарской области.

Теги: Автоваз

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