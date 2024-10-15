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АвтоВАЗ раскрыл полную комплектацию Lada Aura

15 октября 2024 09:10
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АвтоВАЗ раскрыл полную комплектацию Lada Aura

АвтоВАЗ рассекретил подробности о технических характеристиках и оснащении нового бизнес-седана Lada Aura. Автомобиль будет предлагаться в двух комплектациях, передает корреспондент «Известий» с презентации новинки 14 октября. Старт продаж запланирован на ноябрь. Цена автомобиля составляет 2,6 млн либо 2,8 млн рублей в зависимости от комплектации. Всего АвтоВАЗ планирует ежегодно выпускать порядка 5 тыс. экземпляров Aura.

Длина Lada Aura составляет 4690 мм, что на 250 мм больше, чем у седана Lada Vesta, на базе которой построена новинка. На такую же величину выросла колесная база (до 2885 мм). Также Aura оказалась на 9 мм выше, чем Vesta. Удлиненный седан получил 244 новые детали.

Lada Aura оснащается атмосферным мотором 1.8 Evo мощностью 122 л.с. (170 Нм) в связке с вариатором, взятым у восточных партнеров. Максимальная скорость составляет 175 км/ч, разгон до «сотни» занимает 12,5 секунды, а расход топлива в смешанном цикле — 7,8 л на 100 км. В будущем АвтоВАЗ планирует оснастить Lada Aura системой климат-контроля и более мощным мотором.

Седан получил 17-дюймовые литые диски оригинального дизайна, двухцветную окраску кузова и новый оттенок под названием «Серенада». В салоне появилась отделка из натуральной кожи наппа, двухцветный руль, оригинальные декоративные молдинги, накладки на пороги с названием модели и декоративные накладки на педали. Будут доступны два варианта отделки интерьера — черный и светло-серый.

В перечне других нововведений: особые настройки подвески (применены оригинальные амортизаторы), улучшенная шумоизоляция, обогреваемые подушка и спинка заднего сиденья. Особый акцент сделан на комфорте пассажиров второго ряда: оптимизирована жесткость пены подушки и спинки сиденья, установлены подголовники с увеличенным диапазоном регулировки по высоте и съемными адаптивными подушками. Что касается безопасности, то автомобиль получил усилители крыши для увеличения жесткости, усилители под крепления петель для исключения провисания задней двери, а также усилители порога пола для бокового удара.

В базовую версию Premier в числе прочего вошли светодиодные фары и фонари, система мониторинга слепых зон, подогрев руля и всех сидений, круиз-контроль, глубокая тонировка задних стекол, мультимедиа с 7-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, четыре динамика и камера заднего вида.

Комплектация Status отличается наличием мультимедиасистемы с 10-дюймовым экраном и интеграцией сервисов «Яндекса», цифровой 10-дюймовой «приборки» и 17-дюймовых дисков вместо 16-дюймовых. Также в этом исполнении отделка сидений выполнена из натуральной кожи, есть двухцветная окраска кузова и возможность выбора цвета салона.

Теги: Автоваз

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