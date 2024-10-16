АвтоВАЗ начал оснащать Lada Vesta мотором 1.6 с вариатором

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АвтоВАЗ представил новую модификацию Lada Vesta, в гамме семейства появилась модификация с мотором объемом 1,6 л мощностью 106 л.с., который работает в связке с вариатором. Об этом говорится в сообщении производителя, которое есть в распоряжении «Известий» в среду, 16 октября.

Вариатор аналогичен тому, что применяется на Vesta совместно с 1,8-литровыми моторами. Вместе с ним автомобили с 1,6-литровыми двигателями получили от «старшей» версии опоры силового агрегата, привода колес, систему переключения передач и другие элементы.

Также были скорректированы калибровки контроллеров двигателя и коробки передач. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,3 л на 100 км.

Связка мотора 1.6 л и вариатора применяется на седанах Vesta и универсалах Vesta SW с базовой версии Comfort. Ранее Vesta с таким мотором была доступна только с механической трансмиссией. Машины с вариатором стоят на 50 тыс. рублей дороже.