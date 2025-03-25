Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре 64% родителей школьников за возвращение отметок за поведение в школах
В Самаре 64% родителей школьников за возвращение отметок за поведение в школах
В Самаре автомобиль наехал на 43-летнего мужчину
В Самаре автомобиль наехал на 43-летнего мужчину
в Богатовском районе загорелся легковой автомобиль
В Богатовском районе загорелся легковой автомобиль
В Самаре мошенники обманули 64-летнюю женщину на сумму 1 млн рублей
В Самаре мошенники обманули 64-летнюю женщину на сумму 1 млн рублей
В Похвистневском районе горела сухая трава на площади 300 кв. метров
В Похвистневском районе горела сухая трава на площади 300 кв. метров
Минфин предложил изменить правила покупки автомобилей
Минфин предложил изменить правила покупки автомобилей
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников культуры Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников культуры Самарской области
Более 500 договоров поставки заключили МСП и крупные компании на ярмарках кооперации
Более 500 договоров поставки заключили МСП и крупные компании на ярмарках кооперации
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.87
-0.77
EUR 91.53
0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «У бабушки на подоконнике»
Лекция психолога Елены Баишевой пройдет в Самаре в Музее Рязанова
СОУНБ приглашает на музыкально-просветительскую програму «Весенняя сюита»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Минфин предложил изменить правила покупки автомобилей

25 марта 2025 10:54
113
Минфин предложил изменить правила покупки автомобилей

Минфин России изучает возможности для изменения существующего валютного законодательства, что в перспективе может разрешить наличные валютные транзакции между российскими резидентами и нерезидентами стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Эта информация содержится в письме замминистра финансов Алексея Моисеева, направленном руководителю Национального автомобильного союза.

В документе отмечается, что текущие ограничения трансграничных платежей и правовая неопределенность в сфере валютных операций требуют пересмотра существующих норм. «Минфином России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Банком России будет проработан вопрос разрешения проведения на территории РФ валютных операций между резидентами государств — членов Евразийского экономического союза в наличной форме в валюте Российской Федерации», — указывается в письме Минфина, сообщают «Известия».

Согласно действующему Федеральному закону от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», расчеты между резидентами и нерезидентами должны осуществляться через банковские переводы. Оплата покупки наличными между такими сторонами считается незаконной валютной операцией и подвергается штрафам.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников культуры Самарской области
25 марта 2025  10:42
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников культуры Самарской области
115
В Самарской области стартуют бесплатные патриотические экскурсии для детей «Дороги Победы»
24 марта 2025  10:29
В Самарской области стартуют бесплатные патриотические экскурсии для детей «Дороги Победы»
383
Где в Самаре отключат воду на неделю с 25 марта
24 марта 2025  10:19
Где в Самаре отключат воду на неделю с 25 марта
471
В Самарской области отразили атаку БПЛА на промпредприятие
22 марта 2025  10:12
В Самарской области отразили атаку БПЛА на промпредприятие
940
Одно из поручений Президента касается обеспечения дополнительных мер по повышению качества подготовки специалистов для отрасли беспилотной авиации.
21 марта 2025  19:30
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по БАС в Тольятти
1060
Весь список