Между Самарой и Казанью запустят «Метеор»

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Крупные города Поволжья свяжет межрегиональный маршрут речного транспорта. Из Казани до Самары и обратно можно будет добраться на «Метеоре». Представители «Татфлота» опубликовали предварительное расписание рейсов на 2025 год.

— Будущий маршрут проходит через Болгары, Тетюши, Ульяновск, Тольятти и Ширяево, приблизительное время в пути составит 10 часов 50 минут, — следует из документа.

«Метеор» — теплоход для скоростных пассажирских перевозок в светлое время суток. Пассажировместимость — 116 человек, экипаж — 5 человек. Развивает скорость 65 км/ч. Судно может пройти без дозаправки 600 км.

Идею соединить Самару и Казань водным маршрутом озвучивают уже несколько лет, но её реализация постоянно откладывается, пишет 63.ру.