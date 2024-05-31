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Летевшие в аэропорт Казани рейсы перенаправили на запасной аэродром в Самару

31 мая 2024 10:39
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Летевшие в аэропорт Казани рейсы перенаправили на запасной аэродром в Самару

Направляющиеся в аэропорт Казани рейсы перенаправлены на запасной аэродром в Самару, сообщает казанский аэропорт.

Ранее Росавиация сообщила о временных ограничениях на прием и отправку воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска.

"Утром 31 мая международный аэропорт "Казань" имени Тукая временно закрыт на прием и отправку воздушных судов по указанию органов управления воздушным движением (до особого распоряжения). Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы перенаправлены на запасной аэродром в Самару", - говорится в сообщении.

С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта, пишет РИА Новости.

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