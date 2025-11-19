Летающее такси: модель из Самары может стать шаблоном для пилотных версий

180

Минтранс заявил, что массовый запуск летающих такси в России будет происходить постепенно, а сроки зависят от результатов испытаний, проработки нормативной базы и готовности регионов инвестировать в инфраструктуру.

Модель из Самары имеет все шансы стать шаблоном для пилотных внедрений, но массовое распространение летающих такси по российским мегаполисам пойдет поэтапно и будет зависеть от успеха испытаний, качества нормативной базы и готовности регионов вкладываться в инфраструктуру и сервисы. — Минтранс

В ведомстве отметили, что начало испытаний летающего такси в Самарской области — это прежде всего тестирование технологий, организационных подходов и моделей взаимодействия бизнеса с государством.

Масштабирование проекта в другие крупные агломерации зависит от трёх факторов: регуляторных решений, инфраструктурной готовности и экономической целесообразности. Технология должна быть коммерчески оправданной от стоимости билетов и грузоперевозок до реального спроса.