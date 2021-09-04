«Ласточку» запустили по туристическому маршруту Сызрань – Самара

259

Сегодня на станции Сызрань-1 состоялся торжественный запуск скоростного поезда «Ласточка» по маршруту Сызрань – Самара. В мероприятии приняли участие и.о. заместителя начальника Куйбышевской железной дороги по Самарскому территориальному управлению Сергей Клищенко и и.о. главы городского округа Сызрань Анатолий Лукиенко, представители администрации и городской думы.

- Сегодня жители Сызрани отмечают двойной праздник, 338-летие со дня основания нашего города и запуск скоростного поезда «Ласточка», я благодарю железнодорожников и губернатора Самарской области за такой подарок и уверен, что теперь каждый житель нашего города сможет с комфортом ездить до столицы Самарского региона. Всеми плюсами поездки на «Ласточке» смогут воспользоваться и туристы, которые будут приезжать на выходные в Сызрань, - отметил в приветственном слове Анатолий Лукиенко.

Новая «Ласточка» будет курсировать по популярному туристическому маршруту Самара – Сызрань в выходные дни. Для нее назначены остановки на станциях Липяги, Чапаевск, Безенчук, Обшаровка. Время в пути составит всего 1 час 33 минуты. Со станции Самара «Ласточка» будет отправляться в Сызрань каждую субботу в 07:00 и 19:00, по воскресеньям – в 16:00. В обратном направлении со станции Сызрань-1 в Самару скорый поезд будет отправляться по субботам и воскресеньям в 09:00, по воскресеньям – в 19:00.

В «Ласточке» есть все необходимое для комфортного путешествия: системы климат-контроля с обеззараживанием воздуха, розетки для подзарядки мобильных устройств и специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа, экологически чистые туалетные комнаты, энергосберегающее светодиодное освещение и информационные табло. Вагоны полностью адаптированы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями – подъемники для инвалидных колясок позволяют осуществлять посадку/высадку с низких платформ, а специализированные места оборудованы креплением для инвалидных колясок.