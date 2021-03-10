Куйбышевскую ЖД готовят к весеннему половодью

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На Куйбышевской железной дороге проводится планово-предупредительная работа по безаварийному пропуску паводковых вод. Сформирован оперативный штаб, главная задача которого обеспечить целостность и работоспособность сооружений инфраструктуры, безопасность и бесперебойность движения поездов.

Для предупреждения и ликвидации последствий размывов, повреждений пути и сооружений в период паводка до 25 марта будут сформированы 20 противоразмывных поездов и проведены во всех регионах дороги учения по их развертыванию. Приведена в готовность землеройная техника, бульдозеры, экскаваторы и думпкарные вертушки, формируется запас противоразмывных материалов (бутовый камень, щебень, лес) и необходимых инструментов.

Проводятся работы по вскрытию кюветов, нагорных и водоотводных канав, вывезен снег со станций, расчищены водоотводы и лотки для обеспечения нормальной работы централизованных стрелочных переводов. На всех сложных участках дороги проведены работы по укреплению пути, установлено круглосуточное дежурство.

В общей сложности в целях обеспечения безопасного пропуска паводковых вод на Куйбышевской железной дороге очищено от снега более 700 мостов, одна тыс. водопропускных труб, 1,5 тыс. км нагорных, водоотводных канав и откосов насыпей.

Под пристальным наблюдением находятся одни из наиболее сложных участков земляного полотна: Ульяновск-Центральный – Ульяновск-2, Дёма – Уфа – Черниковка.

Совместно с владельцами и представителями областных администраций осмотрены плотины, все сооружения находятся в исправном состоянии. В постоянном режиме проводятся промеры русел рек у железнодорожных мостов, недопустимых размывов не обнаружено. Определен порядок взаимодействия с управлениями по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в регионах обслуживания магистрали.