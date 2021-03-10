Я нашел ошибку
Главные новости:
Всплеск смертности: 15 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области
Всплеск смертности: 15 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области
Скорости Twitter в России пригрозили замедлением
Скорости Twitter в России пригрозили замедлением
Николай Ренц: Вакцина безопасна и, безусловно, эффективна
Николай Ренц: "Вакцина безопасна и, безусловно, эффективна"
Ошибка при покупке билета стоила выигрыша в 250 миллионов долларов
Ошибка при покупке билета стоила выигрыша в 250 миллионов долларов
Куйбышевскую ЖД готовят к весеннему половодью
Куйбышевскую ЖД готовят к весеннему половодью
Роскомнадзор побеседует с представителями телеканала Paramount Comedy
Роскомнадзор побеседует с представителями телеканала Paramount Comedy
Между Самарской областью и регионами Республики Узбекистан хотят развивать взаимодействие
Между Самарской областью и регионами Республики Узбекистан хотят развивать взаимодействие
Внимание, мороз! В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
Внимание, мороз! В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.26
-0.17
EUR 88.17
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре снова пройдет фестиваль «Дни франкофонии»
Жигулёвский заповедник приглашает любителей рисовать принять участие в конкурсе рисунков
Самарских любителей птиц приглашает фотоконкурс «Большой год 2021»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Куйбышевскую ЖД готовят к весеннему половодью

10 марта 2021 12:37
63
Куйбышевскую ЖД готовят к весеннему половодью

На Куйбышевской железной дороге проводится планово-предупредительная работа по безаварийному пропуску паводковых вод. Сформирован оперативный штаб, главная задача которого обеспечить целостность и работоспособность сооружений инфраструктуры, безопасность и бесперебойность движения поездов.

Для предупреждения и ликвидации последствий размывов, повреждений пути и сооружений в период паводка до 25 марта будут сформированы 20 противоразмывных поездов и проведены во всех регионах дороги учения по их развертыванию. Приведена в готовность землеройная техника, бульдозеры, экскаваторы и думпкарные вертушки, формируется запас противоразмывных материалов (бутовый камень, щебень, лес) и необходимых инструментов.

Проводятся работы по вскрытию кюветов, нагорных и водоотводных канав, вывезен снег со станций, расчищены водоотводы и лотки для обеспечения нормальной работы централизованных стрелочных переводов. На всех сложных участках дороги проведены работы по укреплению пути, установлено круглосуточное дежурство. 

В общей сложности в целях обеспечения безопасного пропуска паводковых вод на Куйбышевской железной дороге очищено от снега более 700 мостов, одна тыс. водопропускных труб, 1,5 тыс. км нагорных, водоотводных канав и откосов насыпей.

Под пристальным наблюдением находятся одни из наиболее сложных участков земляного полотна: Ульяновск-Центральный – Ульяновск-2, Дёма – Уфа – Черниковка.

Совместно с владельцами и представителями областных администраций осмотрены плотины, все сооружения находятся в исправном состоянии. В постоянном режиме проводятся промеры русел рек у железнодорожных мостов, недопустимых размывов не обнаружено. Определен порядок взаимодействия с управлениями по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в регионах обслуживания магистрали.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Между Самарской областью и регионами Республики Узбекистан хотят развивать взаимодействие
10 марта 2021  12:24
Между Самарской областью и регионами Республики Узбекистан хотят развивать взаимодействие
Политика региона
56
Внимание, мороз! В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
10 марта 2021  12:15
Внимание, мороз! В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
Социум
69
Жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани получили квитанции с ежегодной корректировкой по оплате за тепло
10 марта 2021  10:27
Жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани получили квитанции с ежегодной корректировкой по оплате за тепло
ЖКХ
170
 До конца месяца будут закуплены 19 мобильных комплексов для проведения вакцинации.
9 марта 2021  20:32
Оперативный штаб СО: исходя из текущей ситуации, о смягчении ограничительных мер говорить пока рано
Политика региона
467
Еще 260 человек в Самарском регионе заболели коронавирусом
9 марта 2021  13:41
Еще 260 человек в Самарском регионе заболели коронавирусом
Здравоохранение
367
Весь список