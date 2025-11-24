КбшЖД: акция на двухэтажные поезда в Москву

68

До 30 ноября совершить путешествие на комфортабельных двухэтажных поездах в вагонах купе можно по выгодным ценам в следующих поездах:

№015/016 Самара — Москва — Самара

№031/032 Орск/Самара — Москва — Самара/Орск

№065/066 Тольятти — Москва— Тольятти

№052 Пенза — Москва

К удобству путешественников: новые современные вагоны с эргономичным внутренним пространством и удобными лестницами с поручнями, кондиционером, магнитными ключами-картами, розетками и USB-портами для зарядки гаджетов, биотуалетами, которые работают даже на стоянках, кулерами с питьевой водой.

Снижение тарифа в вагоны купе действует на даты с отправлением до 30 ноября 2025 года.

Количество мест ограничено, сообщает пресс-служба КбшЖД.